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Prognoza

Niedziela z burzami. IMGW ostrzega w 10 województwach

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Burza w Ogrodnikach (Podlaskie)
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Machaj./ Kontakt24
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Synoptycy alarmują przed burzami, które w niedzielę mogą nawiedzić 10 województw. Miejscami ostrzeżenia mają drugi stopień. Sprawdź, gdzie pogoda może nam zagrozić.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;
  • wielkopolskim, w powiatach: kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • łódzkim, w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, łaskim, pabianickim, Łódź, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, skarżyskim, kieleckim, Kielce, włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, buskim.

Prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę, lokalnie do 100 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 11-22 w niedzielę.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, legnickim, Legnica, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, wołowskim, trzebnickim, milickim;
  • wielkopolskim, w powiatach kolskim i tureckim;
  • łódzkim, poza powiatami, gdzie obowiązuje ostrzeżenie wyższego stopnia;
  • mazowieckim, w południowej połowie województwa;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim, poza powiatami, gdzie obowiązuje ostrzeżenie wyższego stopnia;
  • podkarpackim.

Spodziewane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie pojawi się grad. W województwie dolnośląskim alarmy będą w mocy w godzinach 10-17 w niedzielę. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem groźnie będzie od godz. 11 w niedzielę do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
burzaburzeprognozaprognoza pogodyIMGW
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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