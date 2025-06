Dziś "nad naszymi głowami będzie działo się wiele". Tutaj przejdą burze

- To taka pogoda letnia, typowa do tej najgorętszej pory roku, kiedy zderzają się nad nami dwie różne masy powietrza - dodał.

W niedzielę linia nawałnic przejdzie przez Polskę

- Jest to istotne, bo ten niż prowadzi fronty atmosferyczne. Chłodny jest nad Niemcami, a ciepły, który nas mniej interesuje, znajduje się dalej, na północy. W ciepłym wycinku niżu, między tym ciepłym frontem, a tym chłodnym jest jeszcze coś bardzo istotnego, coś, co synoptycy nazywają linią nawałnic, strefą zbieżności - tłumaczył prezenter. Jak dodał, to taka strefa, gdzie spotykają się różne masy powietrza z różnych kierunków, stwarzając wybitnie dobre warunki do tworzenia się chmur burzowych. Do Polski płynie gorące powietrze, temperatura w niedzielę może sięgnąć nawet 28 stopni Celsjusza, a lokalnie może być więcej.