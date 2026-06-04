Burze i ulewy. Możliwe alarmy drugiego stopnia

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

zachodniopomorskim ;

lubuskim.

W tych rejonach miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie wystąpią porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę oraz opady gradu.

Alarmy będą w mocy do godz. 22 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach:

lubuskim , w powiatach: żagańskim, nowosolskim, wschowskim;

dolnośląskim, we wschodniej i środkowej części.

Spodziewane są tutaj jednostajne opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów wynosi od 30 do 35 l/mkw., lokalnie spadnie do 40 l/mkw.

Alarmy zaczną obowiązywać w czwartek o godzinie 22 w czwartek i wygasną w piątek o godzinie 12.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: meteo.imgw.pl

Prognoza zagrożeń na piątek

Nie zapowiada się na to, by burze odpuściły tak szybko. W piątek synoptycy prognozują wydanie alarmów nawet drugiego stopnia. Pomarańczowe ostrzeżenia spodziewane są w województwach: podlaskim, północnej części woj. lubelskiego i północnej i wschodniej części woj. mazowieckiego.

Alarmy pierwszego stopnia mogą zostać wydane w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, w części woj. małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń na piątek Źródło zdjęcia: meteo.imgw.pl

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.