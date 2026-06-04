Prognoza Burze i ulewy. W kolejnych dniach też ma być niespokojnie Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

zachodniopomorskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim , w powiatach wschodnich i północno-zachodnich;

dolnośląskim , w powiatach północno-zachodnich;

lubelskim , we wschodniej połowie;

podkarpackim, poza powiatami na północnym zachodzie.

W tych rejonach miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy (na południowym wschodzie do 35 l/mkw.). Lokalnie wystąpią porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę (na zachodzie do 80 km/h) oraz opady gradu.

Na południowym wschodzie ostrzeżenia przestaną obowiązywać o godzinie 21 w czwartek. Na zachodzie alarmy wejdą w życie o godz. 17 w czwartek i będą w mocy do godz. 22 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach:

lubuskim , w powiatach: żagańskim, nowosolskim, wschowskim;

dolnośląskim, we wschodniej i środkowej części.

Spodziewane są tutaj jednostajne opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów wynosi od 30 do 35 l/mkw., lokalnie spadnie do 40 l/mkw.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

Nie zapowiada się na to, by burze odpuściły w kolejnych dniach. W piątek synoptycy prognozują wyładowania w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim (na północy i północnym wschodzie) oraz lubelskim (na północy).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Sobota ma być spokojna, jeśli chodzi o pogodę, ale już w niedzielę mają powrócić burze. IMGW spodziewa się ich w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.