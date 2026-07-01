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Burze, ulewy i grad. IMGW ostrzega w większości Polski

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Deszcz burza lato
Warunki biometeo w środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i silnym deszczem w znacznej części kraju. Obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Zagrożeniem wciąż będzie upał, przed czym wydano czerwone alarmy, najwyższego stopnia.

Wcześniej synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

>>> Gdzie jest burza? Śledź z nami aktualną sytuację pogodową w kraju.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Pomarańczowe alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim;
  • łódzkim;
  • opolskim (poza powiatami namysłowskim i brzeskim);
  • kujawsko-pomorskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie do 100 km/h. Miejscami spadnie grad. Synoptycy nie wykluczają, że stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.

Alarmy wygasną najpóźniej w województwach na wschodzie kraju - o godzinie 3 w czwartek. W pozostałych regionach wygasną o godzinie 21 w środę bądź o północy w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w części zachodniej regionu;
  • wielkopolskim, we wschodniej części województwa;
  • dolnośląskim;
  • opolskim, w powiatach: namysłowskim i brzeskim,
  • lubuskim, w powiatach: nowosolskim i żagańskim.

Według IMGW prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Alarmy wygasną w środę o godzinie 11. Tylko na Warmii i Mazurach powinny przestać obowiązywać o godzinie 11.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia najniższego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla wschodniej części województwa pomorskiego.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 30 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Alarmy wygasną o godzinie 10 w środę.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

W części kraju wciąż będzie upalnie. Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia przed upałem wydano w województwach:

  • podkarpackim;
  • lubelskim.

Temperatura maksymalna wyniesie tam od 33 do 37 stopni Celsjusza. W nocy na termometrach zobaczymy od 18 do 21 st. C. Alarmy wygasną o godzinie 20 w środę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim, w skrajnych wschodnich powiatach;
  • wielkopolskim, na wschodzie regionu;
  • łódzkim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
  • mazowieckim, poza częścią północno-zachodnią regionu;
  • podlaskim, na południu województwa.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Gorąco będzie do godz. 20 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upał

Żółte alarmy przed upałem obowiązują w województwach:

  • podlaskim, poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;
  • mazowieckim, w powiatach: płońskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka.

W wymienionych regionach prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 29 do 32 st. C. Najgoręcej będzie tam w środę w godzinach 11-20.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Źródło: IMGW, tvn24.pl
Tagi:
IMGWprognoza pogodyUpałpogodaAlert RCB
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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