Prognoza Zagrzmi i silnie powieje. Tutaj ostrzega IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , we wschodniej połowie;

pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach złotowskim i pilskim;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami południowymi;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim, w powiatach północnych.

W tych rejonach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu około 20 litrów na metr kwadratowy (punktowo do 30 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Największa intensywność zjawisk spodziewana jest w godzinach popołudniowych.

Alarmy są w mocy do godziny 23 w poniedziałek.

CZYTAJ TEŻ: Spirala z chmur nad Polską. Ile deszczu przyniesie

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

W tych powiatach eksperci spodziewają się występowania silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenia są ważne do godz. 19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kiedy przestanie padać? Pogoda na pięć dni

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB