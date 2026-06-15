Zagrzmi i silnie powieje. Tutaj ostrzega IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, we wschodniej połowie;
- pomorskim;
- wielkopolskim, w powiatach złotowskim i pilskim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowymi;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim, w powiatach północnych.
W tych rejonach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu około 20 litrów na metr kwadratowy (punktowo do 30 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Największa intensywność zjawisk spodziewana jest w godzinach popołudniowych.
Alarmy są w mocy do godziny 23 w poniedziałek.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.
W tych powiatach eksperci spodziewają się występowania silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h.
Ostrzeżenia są ważne do godz. 19 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.