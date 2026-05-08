Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Prognoza zagrożeń IMGW. Co szykuje dla nas pogoda

|
Noc, burza
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zagrożenia ze strony pogody w kolejnych dniach. Jeszcze w tym tygodniu mogą pojawić się przymrozki, a w kolejnym może także zagrzmieć.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia przed przymrozkami. Mogą one obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (w północnej i północno-zachodniej części) oraz dolnośląskim (w powiatach południowych).

meteo-sobprognoza-ostrzezen-NOWE-v2.jpg
meteo-sobprognoza-ostrzezen-NOWE-v2.jpg

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W niedzielę pogoda ma być spokojna, ale już w poniedziałek IMGW spodziewa się burz. Synoptycy mogą wydać alarmy w wielu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (w powiatach południowych i wschodnich), łódzkim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek
Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek mogą powrócić przymrozki. IMGW prognozuje je w województwach: dolnośląskim (w powiatach południowych), śląskim, świętokrzyskim oraz małopolskim. Tego dnia zagrożenie mogą stanowić także burze, których synoptycy spodziewają się w województwie podkarpackim.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Weekend będzie spokojny. Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Weekend będzie spokojny. Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Castigatio/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogodyburze
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Gdzie spodziewać się nocnych opadów
Prognoza
Wybuch wulkanu Dukono w Indonezji
"Skały spadają. O nie, zabiły ich". Nagranie
Świat
Woda wróciła na irackie mokradła
Są uznawane za biblijny Eden, wracają do życia
Świat
Deszcz, parasol, lato, opady
Weekend będzie spokojny. Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę
Prognoza
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
Prognoza
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
Świat
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
Świat
Burza, chmury
Uwaga na burze z silnym deszczem. Tu wydano alarmy IMGW
Polska
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
Świat
Deszcz, parasol
Tutaj warto zabrać ze sobą parasol
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
Polska
Burza, noc, piorun, niebo
Alarmy przed burzami. Miejscami będą ważne niemal do wschodu słońca
Polska
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca
Świat
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania
Polska
Deszcz, deszczowa aura
Wiry niżowe przerwą suchą i złą passę. Co nas czeka
Prognoza
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
Prognoza
Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
Świat
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"
Arleta Unton-Pyziołek
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
Świat
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Prognoza
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
Prognoza
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
Polska
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
Prognoza
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
Nauka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
Prognoza
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
Świat
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
Polska
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom