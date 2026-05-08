Prognoza zagrożeń IMGW. Co szykuje dla nas pogoda
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.
Prognoza zagrożeń na sobotę
W sobotę synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia przed przymrozkami. Mogą one obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (w północnej i północno-zachodniej części) oraz dolnośląskim (w powiatach południowych).
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
W niedzielę pogoda ma być spokojna, ale już w poniedziałek IMGW spodziewa się burz. Synoptycy mogą wydać alarmy w wielu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (w powiatach południowych i wschodnich), łódzkim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.
Prognoza zagrożeń na wtorek
We wtorek mogą powrócić przymrozki. IMGW prognozuje je w województwach: dolnośląskim (w powiatach południowych), śląskim, świętokrzyskim oraz małopolskim. Tego dnia zagrożenie mogą stanowić także burze, których synoptycy spodziewają się w województwie podkarpackim.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
