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Prognoza

Burze. Ostrzeżenia IMGW. Tutaj noc będzie groźna

Matylda Dziechcińska
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Matylda DziechcińskaOprac. Agnieszka Stradecka
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Burze, noc, piorun, pogoda
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Nocą przez część Polski przejdą intensywne opady deszczu, możliwe są burze. Zjawiskom towarzyszyć mają też silne porywy wiatru. IMGW wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. W związku z prognozowanymi groźnymi zjawiskami został wysłany też alert RCB.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Pomarańczowe alarmy przed burzami zostały wydane w województwach:

  • wielkopolskim;
  • dolnośląskim;
  • lubuskim, w powiatach wschodnich i południowych.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia wygasną w sobotę w godzinach 6-9.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • opolskim;
  • śląskim, wszędzie poza powiatami: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała;
  • łódzkim, poza powiatami północno-wschodnimi.

Prognozowane są burze, którym lokalnie mają towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Alarmy zaczną wchodzić w życie w piątek o godz. 23, a ostatnie będą w mocy od godz. 2 w sobotę. Wygasać mają natomiast w sobotę w godz. 8-10.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia przed silnym deszczem i możliwymi wyładowaniami obowiązują w województwach:

  • kujawsko-pomorskim;
  • pomorskim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach wschodnich;
  • warmińsko-mazurskim, na zachodzie obszaru.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć mają burze z porywami wiatru do 65 km/h, niewykluczony będzie też grad. Alarmy wejdą w życie między godziną 22 w piątek a północą i wygasną w sobotę w godzinach 4-10.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy meteorologiczne przed silnym wiatrem wydano w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W wymienionych rejonach miejscami wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę z kierunku południowego. W porywach może on osiągnąć prędkość do 75 km/h. Ostrzeżenia będą w mocy od godz. 21 w piątek do godz. 8 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodaIMGWprognoza pogodyostrzeżenia
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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