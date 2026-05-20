Burze, możliwy grad. Gdzie spodziewać się groźnych zjawisk

Chmury, burza
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda w Polsce. Środa w części kraju będzie burzowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia. Lokalnie zjawiska mogą przynieść dość ulewne opady deszczu.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim, giżyckim, kętrzyńskim, bartoszyckim, braniewskim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, szczycieńskim;
  • podlaskim, w powiatach: grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, siemiatyckim,
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;
  • lubelskim, w powiatach: bialskim, łukowskim, radzyńskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim, łęczyńskim, chełmskim, Chełm, hrubieszowskim.

Jak przekazał IMGW, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy, punktowo do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy obowiązywać będą od godziny 13 do godziny 20 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: IMGW
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
