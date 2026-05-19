Burzowo w dziewięciu województwach. IMGW ostrzega

Burze, wiosna, ciepło, chmury
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wtorkowymi burzami. Synoptycy wydali alarmy w dziewięciu województwach. Sprawdź, gdzie trzeba mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: malborskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami północnymi;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim;
  • mazowieckim, w powiatach północnych i wschodnich;
  • podlaskim, poza powiatami północnymi;
  • lubelskim, w powiatach bialskim i Biała Podlaska;
  • lubuskim, w powiatach: żarskim, żagańskim, nowosolskim;
  • dolnośląskim, poza powiatami północno-wschodnimi;
  • opolskim, w powiecie nyskim.

W tych rejonach IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 12 we wtorek, a przestaną obowiązywać o godzinie 23 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: IMGW
Krzysztof Posytek
