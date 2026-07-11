Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Sobota z burzami. IMGW ostrzega

|
Burza chmury pogoda
Prognoza pogody na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Synoptycy prognozują burze w czterech województwach. Sprawdź, gdzie można spodziewać się wyładowań.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, giżyńskim, piskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, w powiatach: przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, wyszkowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;
  • lubelskim, w powiatach bialskim i Biała Podlaska.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć umiarkowane opady deszczu od 20 do 25 litrów na metra kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę o godzinie 12 i przestaną obowiązywać o godz. 19 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
Źródło: IMGW
Tagi:
burzeprognozaIMGWburzapogoda
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Tajfun Bavi przyniósł silne podmuchy na japońskiej wyspie Ishigaki
Nawet tysiąc litrów deszczu. Wielka ewakuacja
Świat
Parasol, deszcz
Wolno przemieszczające się chmury. Tu w weekend popada najmocniej
Prognoza
Burza, noc, błyskawica
Prognoza zagrożeń IMGW. Tu mogą obowiązywać alarmy
Polska
Piorun uszkodził dom i raził nastolatka
Grał na komputerze, nagle raził go piorun
Świat
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Grzmi, może padać grad
Prognoza
Pożar lasu w Andaluzji, Hiszpania
Coraz więcej ofiar pożaru. Ewakuują kolejne miejscowości
Świat
Lej kondensacyjny w miejscowości Kuraszew (woj. lubelskie)
Lej kondensacyjny zawirował nad Lubelszczyzną
Polska
Włochy znów mierzą się z upałami
We Włoszech najwyższe alerty, na Wyspach wyprzedano wentylatory
Świat
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Przez chmury zacznie przebijać się słońce. Temperatura wzrośnie
Prognoza
Pochwycenie pierwszego stopnia Długiego Marszu 10B, Chiny
Chińczykom udało się odzyskać rakietę nośną
Świat
Porywy wiatru tajfunu Bavi, Tajwan
"Kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun"
Świat
Bydgoszcz, Polska
Urodziny TVN24 w Bydgoszczy. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Upał wraca do Polski. Co widać na mapach
Upał powrócił na mapy. Kiedy się go spodziewać
Polska
16 min
pc
Dopóki woda leci z kranu, wielu tego nie zauważa. Polska wysycha
TVN24
Trzęsienie ziemi w Czechach
Nie było tak silne, jak sądzono. Szukają źródła pomyłki
Świat
Łosie w Kuźnicy na Helu
Łosie na plaży na Helu. "Wszyscy zaczęli je nagrywać"
Polska
Upały powróciły do Wielkiej Brytanii
Najcieplejszy czerwiec w historii Europy Zachodniej. Tysiące nadmiarowych zgonów.
Świat
Trwa usuwanie strat po sztormie nad Bałtykiem
Sztorm nad Bałtykiem. "Pospolite ruszenie", ale nie wszystko dało się uratować
Polska
Chmury burzowe
Niż Bernadette się wypełni, ale pogoda nie od razu się poprawi
Polska
Chmury, burze, groźna pogoda
Trwa wędrówka burz
Polska
Vozinha
Jest mięczakiem, ale nazywa się jak jeden z bohaterów mundialu
Ciekawostki
Ratownicy montują siatkę na rzece Namwon w mieście Yeongju
Woda porwała mężczyznę, który był na spacerze
Świat
Jak El Nino może wpłynąć na pogodę w Polsce
El Nino może sprowadzić ekstrema na nasze podwórko. Pogoda na wakacje
Arleta Unton-Pyziołek
Skutki silnego wiatru w województwie warmińsko-mazurskim
Tu silny wiatr wyrządził najwięcej szkód. Strażacy o interwencjach
Polska
Ulewa, burza
Tu ma mocno padać i grzmieć
Prognoza
Pożar w departamencie Drome we Francji wymusił ewakuację letnich obozów
Kilkaset dzieci opuściło letnie obozy przez pożary
Świat
Tornado w mieście Ezhou, Chiny
Tornado porwało mężczyznę z mieszkania
Świat
Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie żyje już ponad 3,6 tysiąca osób
Świat
Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego na Warmii i Mazurach
Ewakuacja kolejnych obozów. W jednym z nich wiatr zniszczył namioty
Polska
Deszcz, lato, jagody, borówki, pogoda, opady
Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom