Prognoza Sobota z burzami. IMGW ostrzega Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, giżyńskim, piskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;

podlaskim ;

mazowieckim , w powiatach: przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, wyszkowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;

lubelskim, w powiatach bialskim i Biała Podlaska.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć umiarkowane opady deszczu od 20 do 25 litrów na metra kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę o godzinie 12 i przestaną obowiązywać o godz. 19 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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