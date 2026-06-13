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Prognoza

Burzowa sobota. Alarmy w 11 województwach

Krzysztof Posytek
Damian Dziugieł
Zespół autorów
Oprac. Krzysztof PosytekOprac. Damian Dziugieł
|
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Warunki biometeo w sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Sobota zapowiada się burzowo w wielu rejonach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami w 11 województwach. Zobacz, gdzie spodziewać się grzmotów w pierwszy dzień weekendu.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Eksperci ostrzegają przed burzami w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • łódzkim;
  • wielkopolskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim, poza powiatami na południowym wschodzie.

Według IMGW w tych rejonach miejscami rozwiną się burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie wystąpią opady drobnego gradu.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 12 w sobotę i przestaną obowiązywać o godz. 23 tego samego dnia.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzeprognoza pogodypogodaburza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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