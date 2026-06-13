Burzowa sobota. Alarmy w 11 województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Eksperci ostrzegają przed burzami w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- łódzkim;
- wielkopolskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim;
- opolskim, poza powiatami na południowym wschodzie.
Według IMGW w tych rejonach miejscami rozwiną się burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie wystąpią opady drobnego gradu.
Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 12 w sobotę i przestaną obowiązywać o godz. 23 tego samego dnia.
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Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.