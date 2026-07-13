Prognoza Burze na początek tygodnia. Tu są ostrzeżenia Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: ARTpok/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

podlaskim , w powiatach: sokólskim, białostockim, Białystok, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim;

mazowieckim , w powiatach: sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;

lubelskim, w powiatach: bialskim, Bielsko-Biała, radzyńskim, łukowskim, ryckim, puławskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm.

W tych miejscach IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-65 kilometrów na godzinę. Lokalnie grad. Synoptycy dodają, że mogą podnieść stopień ostrzeżenia.

W województwie lubelskim alarmy wejdą w życie o godzinie 15, a w województwach mazowieckim i podlaskim - o godz. 16. Wszędzie przestaną obowiązywać o północy we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.