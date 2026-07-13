Prognoza Burze i silny deszcz. W mocy nawet pomarańczowe ostrzeżenia IMGW Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Wailani/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Alarmy drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami pojawiły się w województwach:

łódzkim , w powiatach: rawskim, tomaszowskim, opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;

mazowieckim , w powiatach: grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim;

lubelskim , w powiatach: opolskim, kraśnicki, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim;

świętokrzyskim ;

małopolskim , w powiatach: bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;

podkarpackim, poza powiatami południowymi.

Miejscami wystąpią tutaj opady deszczu i burze o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spadnie od 40 do 60 litrów na metr kwadratowy, lokalnie około 80 l/mkw. W czasie burz możliwe są porywy do 60 kilometrów na godzinę i drobny grad.

Niebezpiecznie będzie od 20 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

małopolskim , w powiatach: limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia.

IMGW spodziewa się tutaj opadów deszczu i burz o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spadnie 20-40 l/mkw. W czasie burz mogą wystąpić porywy do 60 km/h i drobny grad.

Alarmy będą w mocy do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

warmińsko-mazurskim , we wschodniej połowie;

podlaskim ;

łódzkim , w powiatach skierniewickim i Skierniewice;

mazowieckim , poza powiatami na północnym zachodzie i tymi, w których obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami;

lubelskim, poza powiatami, w których obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami.

W tych miejscach IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-65 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Synoptycy dodają, że mogą podnieść stopień ostrzeżenia.

W województwie lubelskim alarmy wejdą w życie o godzinie 15, a w pozostałych województwach - o godz. 16. Wszędzie przestaną obowiązywać o północy we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.