Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Burze i silny deszcz. W mocy nawet pomarańczowe ostrzeżenia IMGW

|
Burza, ulewa
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Wailani/Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla ośmiu województw. Synoptycy spodziewają się burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady. Miejscami obowiązują alarmy drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie przygotować się na niebezpieczną aurę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Alarmy drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami pojawiły się w województwach:

  • łódzkim, w powiatach: rawskim, tomaszowskim, opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;
  • mazowieckim, w powiatach: grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim;
  • lubelskim, w powiatach: opolskim, kraśnicki, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim, w powiatach: bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;
  • podkarpackim, poza powiatami południowymi.

Miejscami wystąpią tutaj opady deszczu i burze o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spadnie od 40 do 60 litrów na metr kwadratowy, lokalnie około 80 l/mkw. W czasie burz możliwe są porywy do 60 kilometrów na godzinę i drobny grad.

Niebezpiecznie będzie od 20 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia.

IMGW spodziewa się tutaj opadów deszczu i burz o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spadnie 20-40 l/mkw. W czasie burz mogą wystąpić porywy do 60 km/h i drobny grad.

Alarmy będą w mocy do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, we wschodniej połowie;
  • podlaskim;
  • łódzkim, w powiatach skierniewickim i Skierniewice;
  • mazowieckim, poza powiatami na północnym zachodzie i tymi, w których obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami;
  • lubelskim, poza powiatami, w których obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami.

W tych miejscach IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-65 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Synoptycy dodają, że mogą podnieść stopień ostrzeżenia.

W województwie lubelskim alarmy wejdą w życie o godzinie 15, a w pozostałych województwach - o godz. 16. Wszędzie przestaną obowiązywać o północy we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
36 min
pc
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
Źródło: IMGW
Tagi:
burzepogodaprognozaprognoza pogodyburza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pożar cennego lasu w Fontainebleau pod Paryżem
"Ten wyjątkowy las jest pustoszony przez płomienie"
Europejska Agencja Kosmiczna
Centrum ESA w Polsce i dwa razy większe nakłady na przemysł kosmiczny
Polska
Skutki pożaru w Andaluzji w południowej Hiszpanii
"Musimy po prostu wrócić do tego, co przerwaliśmy"
Wyż przyniesie pogodną aurę i uwolni ciepło
"Ten wyż to jest nasza nadzieja". Tak przyjdzie do nas ciepło
Prognoza
Burze, upał, gorąco
Zagrzmi, nadciągnie gorąc. IMGW może wydać alarmy
Prognoza
Upalny dzień w koreańskim Gyeongsan
Pierwszy taki alarm przed upałem w historii
Bydgoszcz zaprasza aktywnych
Największy triathlon w Polsce odbywa się w Bydgoszczy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pożar na wyspie Korczula w Chorwacji
Zapalił się gęsty las. Pożar na chorwackiej wyspie
Ludzie szukają ochłody na brzegu Sekwany w Paryżu
Fala gorąca nad Europą Zachodnią, katastrofa ekologiczna we Włoszech
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Miały zostać uśpione, udało się znaleźć dla nich dom
Klimatyczna mgła na szlaku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Mgła jak u Kinga. Naukowcy zauważyli coś niezwykłego
Agnieszka Stradecka
Pierwszy spacer małych wilków po lesie
Młode wilki spacerują z mamą. Nieoczekiwane nagranie
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: cieplej, gorąco, upał
Prognoza
Utonięcia (zdjęcie poglądowe)
Kolejne utonięcia. Służby apelują
Polska
Pożar w prowincji Almeria jest jednym z najtragiczniejszych w historii Hiszpanii
"Jedyne, co widziałam, to buchające w górę czerwone płomienie"
Skutki tajfunu Bavi w Chinach
Wyrywał drzewa, przewracał motocyklistów. "Sprzątaliśmy całą noc"
Deszczowa niedziela na mapach
Deszczowa niedziela. Mapa i radar opadów
Prognoza
Cmentarz w okolicach miasta Carayaca został powiększony, by pochować ofiary trzęsienia
Ponad 4,3 tysiąca ofiar. Bilans może wzrosnąć
Burza
Gdzie jest burza? Wyładowania pod wieczór
Prognoza
Zniszczenia w mieście Koks Badźar w Bangladeszu
44 ofiary śmiertelne, milion odciętych od świata. Monsun zbiera żniwo
Bydgoszcz - widok na Kanał Bydgoski
Bydgoszcz zaprasza do odkrywania tajemnic historii
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Deszcz, burza, lato
Rzadka blokada Rexa nad Europą. Jaką aurę niesie
Prognoza
Ewakuacja z zalanego obozu Camp Taum Sauk w stanie Missouri
Powódź na obozie. Ewakuowano 200 osób
Tatry, widok na Zawrat i świnicę z Orlej Perci
Wędrowali po Tatrach, korzystając z AI. Utknęli
Polska
Pożar w Andaluzji pochłonął tysiące hektarów roślinności
Uciekali przed pożarem i zginęli. Próbują ustalić ich tożsamość
Tajfun Bavi przyniósł silne podmuchy na japońskiej wyspie Ishigaki
Setki tysięcy ewakuowanych. Tajfun ma wkroczyć na ląd
Burza chmury pogoda
Burzowa sobota. Alarmy w czterech województwach
Prognoza
Burza, noc, błyskawica
Prognoza zagrożeń IMGW. Tu mogą obowiązywać alarmy
Polska
Piorun uszkodził dom i raził nastolatka
Grał na komputerze, nagle raził go piorun
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Grzmi, może padać grad
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom