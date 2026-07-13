Burze i silny deszcz. W mocy nawet pomarańczowe ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami
Alarmy drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami pojawiły się w województwach:
- łódzkim, w powiatach: rawskim, tomaszowskim, opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;
- mazowieckim, w powiatach: grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim;
- lubelskim, w powiatach: opolskim, kraśnicki, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim;
- świętokrzyskim;
- małopolskim, w powiatach: bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;
- podkarpackim, poza powiatami południowymi.
Miejscami wystąpią tutaj opady deszczu i burze o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spadnie od 40 do 60 litrów na metr kwadratowy, lokalnie około 80 l/mkw. W czasie burz możliwe są porywy do 60 kilometrów na godzinę i drobny grad.
Niebezpiecznie będzie od 20 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:
- małopolskim, w powiatach: limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia.
IMGW spodziewa się tutaj opadów deszczu i burz o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spadnie 20-40 l/mkw. W czasie burz mogą wystąpić porywy do 60 km/h i drobny grad.
Alarmy będą w mocy do godz. 11 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:
- warmińsko-mazurskim, we wschodniej połowie;
- podlaskim;
- łódzkim, w powiatach skierniewickim i Skierniewice;
- mazowieckim, poza powiatami na północnym zachodzie i tymi, w których obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami;
- lubelskim, poza powiatami, w których obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami.
W tych miejscach IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-65 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Synoptycy dodają, że mogą podnieść stopień ostrzeżenia.
W województwie lubelskim alarmy wejdą w życie o godzinie 15, a w pozostałych województwach - o godz. 16. Wszędzie przestaną obowiązywać o północy we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.