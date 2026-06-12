Piątek też będzie burzowy. Ostrzeżenia IMGW w sześciu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Eksperci wydali alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi;
- podlaskim, w powiatach zachodnich i południowo-zachodnich;
- mazowieckim, we wschodniej połowie województwa;
- lubelskim;
- świętokrzyskim, w powiatach opatowskim i sandomierskim;
- podkarpackim, poza powiatami na krańcach zachodnich.
Specjaliści prognozują tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy (punktowo 30 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.
Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 12 w piątek i przestaną obowiązywać o godz. 20 tego samego dnia.
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Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.