Prognoza Piątek też będzie burzowy. Ostrzeżenia IMGW w sześciu województwach Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Eksperci wydali alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi;

podlaskim , w powiatach zachodnich i południowo-zachodnich;

mazowieckim , we wschodniej połowie województwa;

lubelskim ;

świętokrzyskim , w powiatach opatowskim i sandomierskim;

podkarpackim, poza powiatami na krańcach zachodnich.

Specjaliści prognozują tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy (punktowo 30 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 12 w piątek i przestaną obowiązywać o godz. 20 tego samego dnia.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.