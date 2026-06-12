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Piątek też będzie burzowy. Ostrzeżenia IMGW w sześciu województwach

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Burze
Warunki biometeo w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Piątek to kolejny burzowy dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy przed wyładowaniami w sześciu województwach. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Eksperci wydali alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi;
  • podlaskim, w powiatach zachodnich i południowo-zachodnich;
  • mazowieckim, we wschodniej połowie województwa;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach opatowskim i sandomierskim;
  • podkarpackim, poza powiatami na krańcach zachodnich.

Specjaliści prognozują tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy (punktowo 30 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 12 w piątek i przestaną obowiązywać o godz. 20 tego samego dnia.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzeprognoza pogodypogodaburza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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