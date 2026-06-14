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Prognoza

Alarmy w 11 województwach. IMGW ostrzega

Krzysztof Posytek
Damian Dziugieł
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Krzysztof PosytekOprac. Damian DziugiełOprac. Agnieszka Stradecka
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Burza
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/rafal.dlugosz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi. W niedzielę w ponad połowie kraju spodziewane są burze, lokalnie także intensywne opady. Sprawdź, gdzie pogoda będzie niebezpieczna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, bytowskim.

W tych powiatach miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie drobny grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 20 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, wszędzie poza powiatami objętymi innym alarmem;
  • pomorskim, w powiatach nieobjętych alarmem przed silnym deszczem z burzami;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • wielkopolskim, wszędzie poza powiatami kępińskim i ostrzeszowskim;
  • lubuskim, poza południowym krańcem regionu;
  • łódzkim, poza pasem powiatów południowych;
  • świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim;
  • lubelskim, na północy i centrum województwa.

W powyższych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 15, miejscami do około 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do około 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad.

Alarmy będą w mocy w niedzielę w godzinach 11-23.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzeprognoza pogodypogodaburza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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