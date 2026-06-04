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Prognoza

Burzowy długi weekend. Są ostrzeżenia, mogą być kolejne

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Burze
Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W Boże Ciało w wielu województwach synoptycy spodziewają się burz, a niespokojnie może być także w kolejnych dniach. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim, w powiatach wschodnich i północno-zachodnich;
  • dolnośląskim, w powiatach północno-zachodnich;
  • lubelskim, w powiatach: włodawskim, chełmskim, Chełm, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim;
  • podkarpackim, poza powiatami na północnym zachodzie.

W tych rejonach miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy (na południowym wschodzie do 35 l/mkw.). Lokalnie wystąpią porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę (na zachodzie do 80 km/h) oraz opady gradu.

Na południowym wschodzie ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 12 w czwartek i przestaną obowiązywać o godz. 21 tego samego dnia. Na zachodzie alarmy będą w mocy w godzinach 17-22 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

Nie zapowiada się na to, by burze odpuściły w kolejnych dniach. W piątek synoptycy prognozują wyładowania w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim (na północy i północnym wschodzie) oraz lubelskim (na północy).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Sobota ma być spokojna, jeśli chodzi o pogodę, ale już w niedzielę mają powrócić burze. IMGW spodziewa się ich w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

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Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozapogodaprognoza pogodyIMGWburzeburza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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