Prognoza IMGW wydał kolejne alarmy przed burzami Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy wydano w województwach:

zachodniopomorskim ;

lubuskim , w powiatach: międzyrzeckim, sulęcińskim, słubickim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim;

pomorskim , w powiatach: człuchowskim, bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, giżyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie mały grad. W województwie warmińsko-mazurskim alarmy obowiązują do godziny 20 w środę. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim (poza powiatem człuchowskim) ostrzeżenia będą ważne od godziny 19 w środę do godziny 7 w czwartek. W pozostałych regionach alarmy będą w mocy od godziny 1 do 8 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.