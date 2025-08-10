Niebezpieczne burze, męczący upał. IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Zjawiskom towarzyszyć będą obfite opady deszczu i silny wiatr. Obowiązują też alarmy przed upałem.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upał

Alarmy pierwszego stopnia przed upałem wydano w województwach:

lubelskim , poza powiatami na północy województwa;

podkarpackim ;

świętokrzyskim ;

mazowieckim, w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim;

małopolskim, poza powiatami południowymi.

Prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 29 do 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 20 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim , poza powiatami północno-zachodnimi;

mazowieckim, we wschodniej połowie regionu.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Alarmy ważne będą od godziny 9 lub 12 w niedzielę do godz. 16, 18 lub 21 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW