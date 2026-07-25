Burzowo i upalnie. Tutaj planuje ostrzegać IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.
Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na niedzielę
Sobota powinna być spokojna w pogodzie, ale zmieni się to w niedzielę. Tego dnia IMGW planuje wydać alarmy przed burzami w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- mazowieckim;
- łódzkim;
- wielkopolskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim, poza powiatami południowymi;
- opolskim, poza powiatami południowymi.
Ponadto w niedzielę synoptycy spodziewają się upałów. Temperatura ma być szczególnie wysoka w województwach:
- lubuskim, w powiatach południowych;
- wielkopolskim, w powiatach południowych;
- dolnośląskim, poza powiatami południowymi;
- opolskim, poza powiatami południowymi.
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Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na poniedziałek
Groźną pogodę ma przynieść także poniedziałek. Tego dnia IMGW zapowiada ostrzeżenia przed burzami w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- lubelskim;
- śląskim;
- małopolskim;
- podkarpackim.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.