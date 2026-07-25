Prognoza Burzowo i upalnie. Tutaj planuje ostrzegać IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: RafalDlugosz/AdobeStock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na niedzielę

Sobota powinna być spokojna w pogodzie, ale zmieni się to w niedzielę. Tego dnia IMGW planuje wydać alarmy przed burzami w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

mazowieckim ;

łódzkim ;

wielkopolskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim , poza powiatami południowymi;

opolskim, poza powiatami południowymi.

Ponadto w niedzielę synoptycy spodziewają się upałów. Temperatura ma być szczególnie wysoka w województwach:

lubuskim , w powiatach południowych;

wielkopolskim , w powiatach południowych;

dolnośląskim , poza powiatami południowymi;

opolskim, poza powiatami południowymi.

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Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na poniedziałek

Groźną pogodę ma przynieść także poniedziałek. Tego dnia IMGW zapowiada ostrzeżenia przed burzami w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

lubelskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na poniedziałek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.