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Prognoza

Nadciągają burze i upał. Ostrzeżenia IMGW

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Burze, piorun, wyładowania atmosferyczne
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: olmax1975/AdobeStock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada powrót burz i upałów. W kilku województwach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. Dowiedz się, na jakie zagrożenia ze strony pogody się przygotować.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • lubuskim, w powiatach: krośnieńskim, zielonogórskim, Zielona Góra, żarskim, żagańskim i nowosolskim;
  • dolnośląskim, wszędzie poza powiatami: strzelińskim, ząbkowickim i kłodzkim;
  • wielkopolskim, w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, śremskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim i kępińskim;
  • opolskim, w powiecie namysłowskim.

Wyładowaniom będą tutaj towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę, choć lokalnie powieje do 90 km/h. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 23 w środę do godz. 8 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

  • opolskim, w powiatach kluczborskim i oleckim;
  • łódzkim, wszędzie poza powiatami na krańcach północnych;
  • świętokrzyskim, w powiatach koneckim i włoszczowskim;
  • mazowieckim, w powiatach: żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, piaseczyńskim, otwockim, mińskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, grójeckim, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom i zwoleńskim;
  • lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, parczewskim, radzyńskim, łukowskim, ryckim, lubartowskim i puławskim.

Synoptycy prognozują, że podczas burz wystąpią tutaj silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Alarmy będą w mocy od godz. 2 lub 5 w środę i przestaną obowiązywać o godz. 9 lub 11 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

W części kraju wróci upał. Alarmy przed wysoką temperaturą zostały wydane w województwach:

  • świętokrzyskim, w powiatach: pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim i sandomierskim;
  • małopolskim, wszędzie z wyjątkiem powiatów: suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego;
  • podkarpackim, wszędzie z wyjątkiem powiatów leskiego i bieszczadzkiego.

Według synoptyków IMGW temperatura maksymalna w dzień osiągnie tutaj około 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą ważne w godz. 13-18 w czwartek.

Jak przetrwać upały
Jak przetrwać upały
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Definicja IMGW mówi o tym, że ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Źródło: IMGW
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Tagi:
burzepogodaUpałIMGW
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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