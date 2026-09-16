Prognoza Burze i ulewy. Kolejne ostrzeżenia IMGW Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia wydano w województwach:

dolnośląskim (poza powiatami na północnym zachodzie województwa);

wielkopolskim , w powiatach na południu regionu;

łódzkim , w powiatach: poddębickim, sieradzkim i wieruszowskim;

opolskim, w powiatach namysłowskim i brzeskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest mały grad. Na południu Dolnego Śląska alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 16 w środę i wygasną o godzinie 20 tego samego dnia. W pozostałej części obszaru objętego ostrzeżeniami groźna aura spodziewana jest między godziną 17.30 a 23 w środę.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Oprócz burz możliwe są też ulewy. Alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach ząbkowickim i kłodzkim, a także w woj. opolskim w powiatach: krapkowickim, prudnickim i nyskim.

Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów może wynieść od 25 do 35 l/mkw. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 km/h, początkowo możliwy jest grad. Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 19.30 w środę i wygasną o godz. 4 w czwartek.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano w województwie opolskim, w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim, a także w woj. śląskim w powiatach: rybnickim, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, raciborskim i wodzisławskim.

Według IMGW prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym od 25 do 35 l/mkw. Alarmy wejdą w życie o godzinie 23 w środę i wygasną o godzinie 7 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.