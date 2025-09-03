Burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu. W części kraju obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 i 14 w środę do godziny 21 i 22 w środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami

IMGW wydał także alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach:

śląskim , w powiatach wschodnich i południowych;

małopolskim, w powiatach: olkuskich, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim.

W tych powiatach przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie do 35 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Alerty będą obowiązywać od północy do godziny 10 w środę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW