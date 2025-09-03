Burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu. W części kraju obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:
- lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, włodawskim, chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, tomaszowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, krasnostawskim;
- podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała,
Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 i 14 w środę do godziny 21 i 22 w środę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami
IMGW wydał także alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach:
- śląskim, w powiatach wschodnich i południowych;
- małopolskim, w powiatach: olkuskich, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim.
W tych powiatach przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie do 35 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.
Alerty będą obowiązywać od północy do godziny 10 w środę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: John D Sirlin/Shutterstock