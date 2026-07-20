Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Wiatr mocno się rozpędzi. Ostrzeżenia IMGW

|
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Alarmy obowiązują w trzech województwach. Sprawdź, gdzie aura może być niebezpieczna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte ostrzeżenia przed burzami obowiązują na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego;
  • pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego, w powiatach północno-zachodnich.

W ciągu dnia prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 15-20 litrów na metr kwadratowy, z możliwą lokalną kumulacją do 30 l/mkw., oraz porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę. Możliwy będzie również grad. Alarmy wygasną o godzinie 22 w poniedziałek.

CZYTAJ TEŻ: Zapowiadają się chłodne dni. Kiedy zrobi się cieplej?

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim.

W strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr z północnego zachodu i północy o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach osiągający do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne od północy do godz. 14 we wtorek.

Meteo
Meteo
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
39 min
pc
Jarosław Sellin, Jakub Stefaniak, Jerzy Dudek, Tomasz Frankowski, Dariusz Dziekanowski, Mirosław Żukowski
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
IMGWpogodaprognoza pogody
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upał w Macedonii Północnej
Kolejna fala upałów w Europie. Gorąco w Grecji i Macedonii Północnej
Świat
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż grzmi
Polska
Kibice w Madrycie świętują podczas finału mistrzostw świata
Przeżywali mecz tak, że trzy razy zatrzęsła się ziemia
Świat
burza chmury deszcz AdobeStock_840441962
Na chwilę wróci lato. Wiemy kiedy
Prognoza
Szczecin po ulewie
Lunęło w Szczecinie. Auta brnęły przez zalane ulice
Polska
Zniszczenia po burzy w gminie Osiek
Trąba powietrzna w Świętokrzyskiem. Zerwane dachy, zawalona stodoła
Polska
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Ogień przeskakuje bariery. To największy pożar w historii regionu
Świat
Pingwiny małe z liściem
Na nas nie zrobiłby wrażenia, pingwinom zafundował kino akcji
Ciekawostki
Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską
Wir nad Krynicą Morską. Niebezpiecznie na Bałtyku
Polska
Wał szkwałowy nad Krakowem w niedzielę 19.07
Groźne chmury przysłoniły niebo nad Krakowem
Polska
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa po trzęsieniu ziemi w prowincji Huancayo w Peru
Najsilniejsze wstrząsy od pół wieku. Zginęło sześć osób
Świat
Skutki burzy w Bielsku-Białej
Ponad 1600 interwencji. Drzewa na pojazdach, ulice pod wodą
Polska
Odchylenie temperatury nad Europą po południu
Anomalia nad Polską. Nawet 10 stopni mniej niż zwykle
Prognoza
Ulewy, intensywny deszcz, noc, ciemno, droga, obfite opady
Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na burze i ulewy
Prognoza
Burze
Gdzie jest burza? Wciąż błyska się i grzmi
Prognoza
ventusky-rain-3h-20260719t2100-53n19e
Tu noc będzie deszczowa. Co przyniesie nowy tydzień?
Prognoza
Hiszpania
Ogień szaleje w Hiszpanii. Ewakuują całe społeczności
Świat
Burze z gradem
Alert RCB w kolejnych powiatach
Polska
Zakwit sinic - zdj. przykładowe
Znaleźli toksyny sinic w powietrzu i pustynnym pyle
Nauka
Arena finału mundialu ginęła w strugach deszczu
Wczoraj lało, jak będzie dziś? Prognozy na finał mistrzostw świata
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to może być najchłodniejszy moment wakacji
Prognoza
Po ulewach w Nowym Jorku doszło do powodzi błyskawicznych
Ulice Nowego Jorku pod wodą. Opady miały jednak jasną stronę
Świat
Kleszcz Dermacentor variabilis - zdj. przykładowe
Potraktowali kleszcze pestycydami. Uodporniło je to na mróz
Ciekawostki
Burza przerwała koncert Bad Bunny'ego w Mediolanie
Grad przerwał koncert Bad Bunny'ego
Świat
Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie)
Te chmury zwiastują załamanie pogody
Polska
Burza, lato
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Prognoza
Burze
Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na burze
Polska
Babimost
Drzewa połamane jak zapałki. Nagrania
Polska
Pożar w Hiszpanii
Wielki pożar w Hiszpanii. Ewakuują całe gminy
Świat
deszcz parasol turysta AdobeStock_640113964
Idzie chłód. Pogoda na pięć dni
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom