Prognoza Wiatr mocno się rozpędzi. Ostrzeżenia IMGW Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte ostrzeżenia przed burzami obowiązują na terenie województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

warmińsko-mazurskiego, w powiatach północno-zachodnich.

W ciągu dnia prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 15-20 litrów na metr kwadratowy, z możliwą lokalną kumulacją do 30 l/mkw., oraz porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę. Możliwy będzie również grad. Alarmy wygasną o godzinie 22 w poniedziałek.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim.

W strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr z północnego zachodu i północy o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach osiągający do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne od północy do godz. 14 we wtorek.

Meteo Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.