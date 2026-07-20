Wiatr mocno się rozpędzi. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Żółte ostrzeżenia przed burzami obowiązują na terenie województw:
- zachodniopomorskiego;
- pomorskiego;
- warmińsko-mazurskiego, w powiatach północno-zachodnich.
W ciągu dnia prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 15-20 litrów na metr kwadratowy, z możliwą lokalną kumulacją do 30 l/mkw., oraz porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę. Możliwy będzie również grad. Alarmy wygasną o godzinie 22 w poniedziałek.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Alarmy przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim.
W strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr z północnego zachodu i północy o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach osiągający do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne od północy do godz. 14 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.