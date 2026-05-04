Burze i silny deszcz. Prognoza zagrożeń IMGW

Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że w wielu rejonach kraju możemy spodziewać się burz. Miejscami wyładowaniom może towarzyszyć silny deszcz.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Poniedziałek nie powinien przynieść groźnej aury. Co innego wtorek - tego dnia synoptycy IMGW nie wykluczają wystąpienia burz. Mogą się one rozwinąć w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. W województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim także może zagrzmieć, a dodatkowo prognozowany jest silny deszcz.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

Burzowo zapowiada się również środa. Synoptycy przewidują, że błyskać może się w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Silny deszcz opady i towarzyszące mu wyładowania spodziewane są z kolei w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
