Burze i silny deszcz. Prognoza zagrożeń IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.
Prognoza zagrożeń na wtorek
Poniedziałek nie powinien przynieść groźnej aury. Co innego wtorek - tego dnia synoptycy IMGW nie wykluczają wystąpienia burz. Mogą się one rozwinąć w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. W województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim także może zagrzmieć, a dodatkowo prognozowany jest silny deszcz.
Prognoza zagrożeń na środę
Burzowo zapowiada się również środa. Synoptycy przewidują, że błyskać może się w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Silny deszcz opady i towarzyszące mu wyładowania spodziewane są z kolei w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: RussieseO/Shutterstock