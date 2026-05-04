Tu może się błyskać i grzmieć. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia i prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Synoptycy wydali żółte alarmy przed przymrozkami w województwach:
- małopolskim, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.
Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do około -2 st. C.
Ostrzeżenia ważne będą od północy do godziny 7 we wtorek.
Prognoza zagrożeń na wtorek
Wtorek może przynieść części kraju niespokojna aurę. IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach: lubuskim, wielkopolskim (w powiatach północnych i zachodnich) i dolnośląskim, (w powiatach zachodnich).
Prognoza zagrożeń na czwartek
Środa nie przyniesie żadnych zagrożeń ze strony pogody. Natomiast w czwartek znów może błyskać się i grzmieć. Ostrzeżenia przed burzami mogą pojawić się w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
