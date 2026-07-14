Burze i silny deszcz. Alarmy w 10 województwach

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Alarmy drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

świętokrzyskim ;

lubelskim , w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim;

małopolskim , w powiatach: proszowickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;

podkarpackim, poza powiatami południowymi.

Miejscami wystąpią tutaj opady deszczu i burze o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spadnie od 40 do 60 litrów na metr kwadratowy, lokalnie około 80 l/mkw. W czasie burz możliwe są porywy do 60 kilometrów na godzinę i drobny grad.

Niebezpiecznie może być do godziny 11 we wtorek.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami są ważne w województwach:

małopolskim , w powiatach: miechowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia.

IMGW spodziewa się tutaj opadów deszczu i burz o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spadnie od 20 do 40 l/mkw. W czasie burz mogą wystąpić porywy do 60 km/h i drobny grad.

Alarmy są w mocy do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w województwach:

lubuskim , w powiatach żarskim i żagańskim;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

wielkopolskim , w powiecie kępińskim;

łódzkim , w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim;

świętokrzyskim , w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim;

małopolskim.

Synoptycy prognozują, że miejscami wystąpią tutaj burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 do 40 l/mkw., lokalnie około 55 l/mkw. Możliwe są porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 13 we wtorek i przestaną obowiązywać o godz. 23 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

lubuskim , w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, krośnieńskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;

wielkopolskim , w powiatach: nowotomyskim, wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, śremskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kaliskim, Kalisz;

łódzkim , w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim;

świętokrzyskim , w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami wyższego stopnia;

lubelskim , w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim;

podkarpackim.

Lokalnie wystąpią tutaj burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. Mogą pojawić się porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

W województwach lubuskim i wielkopolskim ostrzeżenia są ważne do godz. 20 we wtorek. W pozostałych rejonach alarmy będą ważne w godz. 15-23 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.