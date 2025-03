Uwaga, pojawią się burze. Przybyło ostrzeżeń IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Możliwy jest drobny grad. Alarmy ważne będą w godzinach 14-20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 0 st. C, przy gruncie około -3 st. C. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 8 we wtorek.