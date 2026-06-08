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Prognoza

Szykują się burzowe dni. Możliwe alarmy drugiego stopnia

Anna Bruszewska
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Anna BruszewskaOprac. Krzysztof Posytek
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burza piorun blyskawica niebo chmury
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że w najbliższych dniach będzie grzmieć i mocno padać. W części kraju mogą pojawić się alarmy nawet drugiego stopnia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni.

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Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek burze spodziewane są w wielu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim (poza wschodem), wielkopolskim (na wschodzie), łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim (na wschodzie), opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Szczególnie groźne mają być w południowej i wschodniej części Małopolski, gdzie synoptycy zamierzają wydać pomarańczowe alarmy.

Ponadto w części kraju zagrożenie mają stanowić intensywne opady deszczu. Specjaliści spodziewają się ich w południowej części woj. śląskiego i południowo-zachodniej części woj. małopolskiego.

Prognoza zagrożeń na wtorek
Prognoza zagrożeń na wtorek
Źródło zdjęcia: IMGW
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Prognoza zagrożeń na środę

Zagrzmieć ma także we środę, choć na znacznie mniejszym obszarze kraju. Eksperci prognozują wydanie alarmów przed burzami w powiatach leskim i bieszczadzkim w woj. podkarpackim.

Poza tym podobnie jak we wtorek mieszkańcy południowej części woj. śląskiego i południowo-zachodniej części woj. małopolskiego powinni przyszykować się na intensywne opady deszczu.

Prognoza zagrożeń na środę
Prognoza zagrożeń na środę
Źródło zdjęcia: IMGW
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

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Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzepogodaprognoza pogodyburza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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