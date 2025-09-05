Burze, grad, ulewy. Pomarańczowe alarmy w połowie kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami. Miejscami spodziewany jest grad. W połowie kraju obowiązują alarmy drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Wydano też ostrzeżenia przed upałem.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, gdańskim, , w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk Gdynia , kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami: tucholskim, sępoleńskim, bydgoskim, nakielskim, , poza powiatami: tucholskim, sępoleńskim, bydgoskim, nakielskim, Bydgoszcz , inowrocławskim, żnińskim, mogileńskim, inowrocławskim, radziejowskim;

podlaskim ;

mazowieckim ;

łódzkim , poza powiatami: wieruszowskim, wieluńskim, sieradzkim, łaskim, zduńskowolskim, poddębickim;

świętokrzyskim ;

lubelskim , w jego północno-zachodniej połowie;

śląskim , w powiatach: będzińskim, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, , w powiatach: będzińskim, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, Częstochowa , kłobuckim,

małopolskim , poza powiatami: nowotarskim, tatrzańskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim;

podkarpackim, w powiatach: krośnieńskim, , w powiatach: krośnieńskim, Krosno , strzyżowskim, jasielskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim.

Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, których suma wyniesie od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia w zależności od miejsca będą w mocy od godziny 15 do 22 w piątek lub od 16 w piątek do północy lub od 18 w piątek do 4 rano w sobotę

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami będą obowiązywać w województwach:

małopolskim , w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim;

opolskim ;

łódzkim , w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, sieradzkim, łaskim, zduńskowolskim, poddębickim;

wielkopolskim , w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, pleszewskim, tureckim, konińskim, słupecki, kolski;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: tucholski, sępoleński, bydgoski, nakielski, Bydgoszcz, inowrocławski, żniński, mogileńskim, inowrocławskim, radziejowskim

pomorskim, wszędzie tam, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Burzom towarzyszyć będzie silny deszcz, którego spadnie od 20 do 35 l/mkw oraz wiatr wiejący z prędkością do 80 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godziny 14 do 21 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upały

Obowiązują też żółte alarmy przed upałami w województwach:

podkarpackim , w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, brzozowskim, rzeszowskim, , w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, brzozowskim, rzeszowskim, Rzeszów , przemyskim, Przemyśl , jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, niżańskim;

małopolskim , poza powiatami nowotarskim, tatrzańskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i gorlickim;

świętokrzyskim;

lubelskim;

mazowieckim, w jego północno-zachodniej części.

W trakcie prognozowanych upałów termometry pokażą maksymalnie 29-31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 11 do 18 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunami PAP

Jak przetrwać upały? PAP/DPA/Ziemienowicz Adam, Maciej Zieliński, Maria Samczuk

