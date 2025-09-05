Burze, grad, ulewy. Pomarańczowe alarmy w połowie kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami. Miejscami spodziewany jest grad. W połowie kraju obowiązują alarmy drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Wydano też ostrzeżenia przed upałem.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze
Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano w województwach:
- pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;
- warmińsko-mazurskim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami: tucholskim, sępoleńskim, bydgoskim, nakielskim, Bydgoszcz, inowrocławskim, żnińskim, mogileńskim, inowrocławskim, radziejowskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- łódzkim, poza powiatami: wieruszowskim, wieluńskim, sieradzkim, łaskim, zduńskowolskim, poddębickim;
- świętokrzyskim;
- lubelskim, w jego północno-zachodniej połowie;
- śląskim, w powiatach: będzińskim, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, Częstochowa, kłobuckim,
- małopolskim, poza powiatami: nowotarskim, tatrzańskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim;
- podkarpackim, w powiatach: krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, jasielskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim.
Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, których suma wyniesie od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.
Ostrzeżenia w zależności od miejsca będą w mocy od godziny 15 do 22 w piątek lub od 16 w piątek do północy lub od 18 w piątek do 4 rano w sobotę
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami będą obowiązywać w województwach:
- małopolskim, w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim;
- opolskim;
- łódzkim, w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, sieradzkim, łaskim, zduńskowolskim, poddębickim;
- wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, pleszewskim, tureckim, konińskim, słupecki, kolski;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholski, sępoleński, bydgoski, nakielski, Bydgoszcz, inowrocławski, żniński, mogileńskim, inowrocławskim, radziejowskim
- pomorskim, wszędzie tam, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.
Burzom towarzyszyć będzie silny deszcz, którego spadnie od 20 do 35 l/mkw oraz wiatr wiejący z prędkością do 80 km/h. Lokalnie spadnie grad.
Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godziny 14 do 21 w piątek.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upały
Obowiązują też żółte alarmy przed upałami w województwach:
- podkarpackim, w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, brzozowskim, rzeszowskim, Rzeszów, przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, niżańskim;
- małopolskim, poza powiatami nowotarskim, tatrzańskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i gorlickim;
- świętokrzyskim;
- lubelskim;
- mazowieckim, w jego północno-zachodniej części.
W trakcie prognozowanych upałów termometry pokażą maksymalnie 29-31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 11 do 18 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock