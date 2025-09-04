Niebezpiecznie w części kraju. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudnymi i niebezpiecznymi warunkami. W części kraju obowiązują żółte alarmy przed gęstą mgłą oraz burzami. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami wydano w wojewodztwach:

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi;

mazowieckim , poza powiatami północno-zachodnimi;

lubelskim , w powiatach zachodnich;

świętokrzyskim ;

łódzkim , w powiatach wschodnich;

małopolskim ;

podkarpackim , w powiatach zachodnich i południowych;

śląskim, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wygasną o godz. 8.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

lubelskim , poza powiatami: łukowskim, ryckim, puławskim, opolskim, kraśnickim;

podkarpackim , poza powiatami: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, dębickim;

małopolskim, w powiecie gorlickim.

Obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu około 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 17.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

