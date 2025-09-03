Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Żółte alarmy na wschodzie kraju. Tu należy zachować ostrożność

Mgły
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują alarmy przed gęstą mgłą, ograniczającą widzialność poniżej 200 metrów. Sprawdź, gdzie należy zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami wydano w wojewodztwach:

  • podlaskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi;
  • mazowieckim, poza powiatami północno-zachodnimi;
  • lubelskim, w powiatach zachodnich;
  • świętokrzyskim;
  • łódzkim, w powiatach wschodnich;
  • małopolskim;
  • podkarpackim, w powiatach zachodnich i południowych;
  • śląskim, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22 w środę i wygasną o godz. 8 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognoza pogodyIMGWburzeUpał
Czytaj także:
Mgły
Mgły spowiją w nocy część kraju
Prognoza
A23a, czyli największa góra lodowa świata na zdjęciu satelitarnym z 4 marca 2025 roku u wybrzeży Georgii Południowej
Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni
Nauka
Burzowo, pochmurno, Bieszczady
Gdzie jest burza? Silnie pada, kłębią się ciemne chmury
Pogoda
Indie
Najwyższe opady od siedmiu dekad. Zginęło pięć osób
Świat
Osuwiska po ulewach w Trieście
Włoskie miasto pod wodą, ludzie uwięzieni w autach
Świat
Pochmurno, chłodniej
Weekend przyniesie ochłodzenie i burze. Kiedy wróci ciepło?
Prognoza
Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Rekordowe lato w Chinach. To powód do niepokoju
Świat
shutterstock_2554311905
"To nie nauka, to propaganda". Raport administracji Trumpa pod ostrzałem
Świat
Wulkan Teide na Teneryfie
"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert
Świat
Sytuacja baryczna w Europie
Ten niż przykuwa uwagę synoptyków
Prognoza
Zniszczenia po nocnych nawałnicach
Załamanie pogody. "To było megauderzenie"
Polska
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Opady w części kraju, możliwe burze
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Pogoda
Asteroida
Odkryto ją całkiem niedawno, w środę przeleci blisko nas
Nauka
Noc, deszcz
Opady pojawią się w nocy, a także w dzień
Prognoza
flood-000382
Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Wiele zabitych i rannych
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs
Świat
burza-000212
Wstrzymane loty, tysiące odbiorców bez prądu
Świat
Piorun, burza
Gwałtowne zjawiska tak prędko nie odpuszczą
Prognoza
Niedźwiedź na szlaku turystycznym w Tatrach
Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach
Polska
W Parku Narodowym Gir żyje ostatnia populacja lwów azjatyckich
Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?
Świat
Zorza nad Polską, Rzucewo (Pomorskie)
Zorza polarna. Wasze zdjęcia
Ciekawostki
Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową
Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba
Świat
Gwałtowne burze
W części kraju będzie bardzo gorąco
Prognoza
Upał w Londynie
Najcieplejsze lato od ponad 140 lat
Nauka
Zorza polarna uchwycona z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Niezwykle rzadki widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Ciekawostki
Łyska
"Dobra wiadomość". Na te gatunki nie będzie można polować
Polska
Gwałtowne burze
Po pogodnej nocy przyjdzie niespokojny dzień
Prognoza
Trzęsienie ziemi
Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze
Świat
Zaćmienie Księżyca, Wenezuela
Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica