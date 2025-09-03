Żółte alarmy na wschodzie kraju. Tu należy zachować ostrożność

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami wydano w wojewodztwach:

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi;

mazowieckim , poza powiatami północno-zachodnimi;

lubelskim , w powiatach zachodnich;

świętokrzyskim ;

łódzkim , w powiatach wschodnich;

małopolskim ;

podkarpackim , w powiatach zachodnich i południowych;

śląskim, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22 w środę i wygasną o godz. 8 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.