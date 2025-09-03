Żółte alarmy na wschodzie kraju. Tu należy zachować ostrożność

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami wydano w wojewodztwach:
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi;
- mazowieckim, poza powiatami północno-zachodnimi;
- lubelskim, w powiatach zachodnich;
- świętokrzyskim;
- łódzkim, w powiatach wschodnich;
- małopolskim;
- podkarpackim, w powiatach zachodnich i południowych;
- śląskim, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22 w środę i wygasną o godz. 8 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock