Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza
|

Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu zmierza do Polski

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Wir polarny nad Ameryką Północną
Wir polarny nad Ameryką Północną
Źródło: tropicaltidbits.com
Od piątku do poniedziałku na obszarze od Teksasu po Nowy Jork w USA spodziewany jest potężny atak zimy, a służby ostrzegają przed wielodniowymi utrudnieniami. Co jest przyczyną tego załamania pogody? I jak sytuacja, jaka panuje w atmosferze nad Stanami Zjednoczonymi, przekłada się na pogodę w Polsce?Artykuł dostępny w subskrypcji

Nad Amerykę Północną zsunął się znad Arktyki rdzeń wiru polarnego. W atmosferze doszło do wymuszenia, czyli zaburzenia prądu strumieniowego, oraz silnego spływu zimna nad Kanadę i USA. Przełożyło się to na rozwój potężnej zatoki chłodu i rozległe ostrzeżenia amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS).

Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Źródło: tropicaltidbits.com
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
Świat
Śnieg
Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana
Prognoza
Burza Ingrid przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady
Ingrid uderzyła. Wydano czerwone alerty
Świat
Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim
Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę
Polska
Gołoledź
Pogoda taka, że RCB prosi o ograniczenie podróży
Polska
Drzewo pęknięte na skutek mrozu
Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Zaczyna padać w Kalamazoo w stanie Michigan
Ostatnie przygotowania przed "katastrofą". Polska ambasada ostrzega
Świat
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Opady marznące. IMGW zaleca dużą ostrożność
Prognoza
34 min
pc
Najdroższa rakieta NASA i presja czasu. Wyścig o Księżyc znów przyspiesza
KIJEK W KOSMOSIE
Powódź
Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość
Świat
shutterstock_2392113249
Zimna noc, lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Mokry śnieg
Antycyklon słabnie. Prognoza pogody na weekend
Prognoza
Budynek został pokryty soplami
"Skraplająca się woda ciągle zamarza i jest jej coraz więcej"
TVN24
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Tak wojna zmienia psy. Wyniki badań są uderzające
Świat
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Zwrot w pogodzie. Czego się spodziewać
Polska
W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
To nasz nowy biegun zimna?
Polska
Skutki przejścia burzy w Atenach
Potężna burza nawiedziła Grecję. Nie żyją dwie osoby
Świat
Nad Bałtykiem jak na Spitsbergenie
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat
Polska
Smog
Smog w Polsce. Kolejne regiony objęte alertem RCB
Smog
Zniszczenia spowodowane przez osuwisko w Nowej Zelandii
"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"
Świat
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w większości Polski
Pogoda
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
Prognoza
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
Świat
Czarny łabędź wypatrujący w automacie partnerki
Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi pływał po jeziorze
Świat
Torosy - Mikoszewo
"Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego"
Polska
Marznące opady i gęste mgły
Nocą mogą rozwinąć się marznące mgły
Prognoza
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol na 10 kilometrów na autostradzie
Świat
Fale zalewają restaurację w Katanii
Morze wdarło się do restauracji. Nagranie
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom