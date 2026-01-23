Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu zmierza do Polski

Od piątku do poniedziałku na obszarze od Teksasu po Nowy Jork w USA spodziewany jest potężny atak zimy, a służby ostrzegają przed wielodniowymi utrudnieniami. Co jest przyczyną tego załamania pogody? I jak sytuacja, jaka panuje w atmosferze nad Stanami Zjednoczonymi, przekłada się na pogodę w Polsce?Artykuł dostępny w subskrypcji
Nad Amerykę Północną zsunął się znad Arktyki rdzeń wiru polarnego. W atmosferze doszło do wymuszenia, czyli zaburzenia prądu strumieniowego, oraz silnego spływu zimna nad Kanadę i USA. Przełożyło się to na rozwój potężnej zatoki chłodu i rozległe ostrzeżenia amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS).