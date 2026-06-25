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"Bomba ciepła nad Polską". Jesteśmy świadkami zmiany wzorców pogodowych

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Upał
Jesteśmy świadkami zmiany wzorców pogodowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TANAPAT LEK.JIW/Shutterstock
W nadchodzących dniach ekstremalny upał nawiedzi Polskę. Jak mówił w "Faktach po południu" Tomasz Wasilewski, jest całkiem duże prawdopodobieństwo na to, że padnie historyczny rekord ciepła w naszym kraju. O sposobie radzenia sobie ze spiekotą mówił drugi gość - doktor nauk medycznych Piotr Gryglas, kardiolog.

Fala upałów nadciąga nad Polskę. W weekend temperatura w naszym kraju może sięgnąć aż 40 stopni. - Po raz pierwszy w historii pokazaliśmy mapę, na której jest wartość 40 stopni. To jest prognoza na najbliższą niedzielę. To będzie piekło, jakiego prawdopodobnie nikt z żyjących teraz w Polsce, mówię o granicach naszego kraju, nie doświadczył - powiedział Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. W wielu europejskich krajach jest niezwykle gorąco, co chwile padają nowe rekordy. - To jest lawina rekordów w Europie - mówił w "Faktach po południu".

Jak dodał Wasilewski, jest szansa, że w niedzielę lub poniedziałek zostanie pobity rekord ciepła dla czerwca w Polsce. - Ten dotychczasowy odnotowano w 1921 roku w Prószkowie koło Opola, wyniósł on 40,2 stopnia. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że idziemy na czerwcowy rekord. Ale jest też coraz większe prawdopodobieństwo, właściwie z każdym przeliczeniem modeli meteorologicznych, że idziemy też na rekord wszechczasów Polski - mówił.

>>> CZYTAJ: W tych dniach może nastąpić apogeum upałów. Mapy IMGW

Upał groźny dla zdrowia i życia. W "Faktach po południu" o skwarze mówił Tomasz Wasilewski i Piotr Gryglas
Źródło: TVN24

Upały w Polsce

Wysoka temperatura powietrza może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, ale i życia. - Z przerażeniem słucham o tym, jaka będzie temperatura. Przez nią zwiększy się odsetek pacjentów, którzy będą trafiać na SOR-y czy do przychodni - mówił doktor Piotr Gryglas, kardiolog, hipertensjolog, specjalista chorób wewnętrznych. - Szczególnie w czasie upałów należy zadbać o dzieci, które są narażone na odwodnienie i przegrzanie. Tego należy bezwzględnie pilnować, żeby one się nie przegrzały - dodał.

Lekarz powiedział, że drugą, bardzo dużą grupą pacjentów, którym upał da się we znaki, są osoby starsze. - Osoby po 65 roku życia są szczególnie narażone, bo mają upośledzone mechanizmy termoregulacji. Osoby starsze, po 70, nie odczuwają tak pragnienia, jak my. Mają upośledzony ośrodek pragnienia - dodał. Dlatego na osoby starsze należy również uważać w nadchodzących dniach.

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Źródło zdjęcia: NHS/PSSE Lwówek Śląski

Zmiany wzorców pogodowych

Skąd biorą się takie upały? - To, co mówili klimatolodzy od wielu lat, stało się. Jesteśmy świadkami zmiany wzorców pogodowych, czyli zmian czegoś, co było przez wiele lat - mówił Wasilewski. - To jest rewolucja. Coś, co gwarantowało jeszcze w ubiegłych dziesięcioleciach pewien przewidywalny proces pogodowy, klimatyczny, zostało zaburzone. Zostało to zaburzone przez ocieplenie się naszej planety - tłumaczył.

Prezenter tvnmeteo.pl mówił, że zmiany wzorców pogodowych pociągają za sobą wiele konsekwencji. - Zaburzyły nam pogodę w Europie na tyle, że dochodzi do tak zwanych blokad cyrkulacji. Oznacza to, że nie ma zwykłej zachodniej cyrkulacji, tradycyjnej, tylko napływa albo bardzo zimne powietrze z północy albo bardzo gorące z południa - tłumaczył.

Jak mówił, gorące powietrze zostało zassane znad Sahary. - Tam powstała taka wielka winda gorącego powietrza. Ono się uniosło, przemieściło się nad Europę Południowo-Zachodnią, nad Hiszpanię, później nad Francję - dodał. - Ten gorąc był w czwartek nad Wielką Brytanią, zachodnimi Niemcami. Ta wielka bomba ciepła przesuwa się teraz do nas. W niedzielę i w poniedziałek będzie dokładnie nad Polską - dodał.

J"esteśmy świadkami zmiany wzorców pogodowych"
Źródło: TVN24
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Tagi:
Upałprognoza pogodypogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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