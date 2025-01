Błyskało się i grzmiało. Mogą nas czekać kolejne zimowe burze

- W rejonie Bałtyku i Wybrzeża tworzą się chłodne fronty atmosferyczne i to właśnie w ich zasięgu pojawiają się wypiętrzone chmury burzowe, dające intensywniejsze opady oraz miejscami wyładowania - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński. Jak dodaje, napływające z północy arktyczne zimno i cieplejsze morze powodują dużą różnicę temperatury, a do tego Bałtyk jeszcze "dorzuca" wilgoci do i tak już wilgotnego powietrza.