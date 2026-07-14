Burze z ulewami. Są czerwone alarmy IMGW

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Machaj.

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia zostały wydane w województwie dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, legnickim, Legnica, jaworskim, wałbrzyskim.

Występują i będą utrzymywać się tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 litrów na metr kwadratowy. Punktowo będą ulewne, o sumie do około 80 l/mkw. Ponadto wieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie pada grad. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 we wtorek.

ŚLEDŹ WĘDRÓWKĘ BURZ NAD POLSKĄ W TVNMETEO.PL

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w województwach:

lubuskim , w powiatach: słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, żarskim, żagańskim;

wielkopolskim , w powiatach: nowotomyskim, grodziskim i kępińskim;

dolnośląskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem wyższego stopnia;

opolskim ;

śląskim ;

łódzkim , w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim;

świętokrzyskim , w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim;

małopolskim.

Miejscami wystąpią tutaj burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie około 55 l/mkw. Mogą pojawić się porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

W województwie lubuskim i powiatach nowotomyskim i grodziskim w woj. wielkopolskim ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 we wtorek, a w powiatach żarskim i żagańskim w woj. lubuskim oraz w zachodniej połowie woj. dolnośląskiego - do godz. 23 we wtorek. W pozostałych rejonach alarmy będą obowiązywać w godz. 13-23 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

lubuskim , w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, krośnieńskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;

wielkopolskim , w powiatach: wolsztyńskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, śremskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kaliskim, Kalisz;

łódzkim , w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim;

świętokrzyskim , w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami wyższego stopnia;

lubelskim , w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim;

podkarpackim.

Lokalnie rozwiną się tutaj burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

W województwach lubuskim i wielkopolskim alarmy będą w mocy do godziny 20 we wtorek. W pozostałych województwach ostrzeżenia będą ważne w godz. 15-23 we wtorek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Powietrze z Afryki zmierza do Polski. Kiedy zrobi się upalnie

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.