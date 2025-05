Będzie ciepło, ale bez parasola lepiej nie wychodzić z domu

Najbliższe dni przyniosą pochmurną aurę z opadami deszczu. Przelotnie padać będzie niemal w całej Polsce aż do weekendu. Pojawią się też przejaśnienia, a na termometrach zobaczymy wartości powyżej 20 stopni Celsjusza.

Polska dostaje się w klin wyżu Vanessa znad Francji. Przemieszczający się nad wschodnimi i południowo-wschodnimi regionami Polski front chłodny odsuwać się ma we wtorek dalej na wschód. W umiarkowanie chłodnym powietrzu polarnym kłębić się będą chmury i miejscami w pasie od Pomorza i Warmii, przez centrum, po Śląsk wystąpić mogą przelotne opady deszczu.

W kolejnych dniach kraj znajdzie się pod wpływem atlantyckich wirów niżowych. Nad Polską przetoczyć się mają kolejne fronty atmosferyczne z opadami deszczu o natężeniu słabym i umiarkowanym, w płynących znad Atlantyku polarno-morskich masach powietrza.

Dopiero w sobotę nad środkową Europą ulokuje się pogodny układ wyżowy, a cyrkulacja powietrza z zachodniej zacznie skręcać w południową. Na początku czerwca przyniesie ona krótkie ocieplenie.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. W pasie od Pomorza i Warmii, przez centrum, po Śląsk mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Opady do 5 l/mkw. możliwe są również na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura maksymalna będzie wyrównana, wyniesie od 20 st. C na Pomorzu i południowym wschodzie kraju do 22 st. C miejscami na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie północno-zachodni, tylko na zachodzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże wystąpi także w środę. W całym kraju, poza wschodnimi regionami, wystąpią okresowe opadu deszczu do 5-10 l/mkw. Dodatkowo na zachodzie mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na północnym zachodzie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na wschodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu, porywy okresami będą silniejsze

Pogoda na drugą część tygodnia

W czwartek niebo nad Polską przykryją chmury. Przejaśnienia pojawią się jedynie na zachodzie, a okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw. Padać nie będzie tylko na północnym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na wschodzie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h.

Sporo chmur pojawi się także w piątek. Na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Poza południowo-wschodnimi regionami w całym kraju wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Niewykluczone są także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południu. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr.

Sobota przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Padać będzie tylko na południu i wschodzie, do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północno-zachodnich i zachodnich kierunków.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl