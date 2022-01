Aż drugi stopień alarmów IMGW przed wiatrem. Porywy mogą dojść do 100 km/h

Nadchodzące godziny przyniosą w wielu regionach kraju bardzo silny wiatr. Miejscami na północy porywy mogą osiągać do nawet 100 kilometrów na godzinę. W Gdańsku Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie przed sztormem. IMGW wydał alarmy drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne.

Alerty IMGW drugiego stopnia: silny wiatr

IMGW wydał alarmy drugiego stopnia w województwach:

- zachodniopomorskim (będą one obowiązywać, kiedy wygasną ostrzeżenia pierwszego stopnia, a więc od wieczora) w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, Koszalin, koszalińskim oraz sławieńskim;

- pomorskim, kiedy wygasną ostrzeżenia pierwszego stopnia w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, Sopot oraz nowodworskim;

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim, poza powiatami, gdzie obowiązuje alarm pierwszego stopnia.

IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h.

Na Pomorzu Zachodnim alarmy drugiego stopnia będą obowiązywać od godziny 21 w czwartek do godz. 11 w piątek, a na Pomorzu od godziny 21 w czwartek do godziny 16 w piątek. Na Warmii i Mazurach - w zależności od powiatu - groźnie będzie od godz. 22 i północy w czwartek do godz. 16-18 w piątek. Na Podlasiu silnie wiać ma od północy do godz. 18 w piątek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Przed silnym wiatrem IMGW ostrzega w województwie pomorskim w powiatach: nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim i Słupsk. Groźnie będzie też w województwie zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim i kołobrzeskim.

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-90 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 21 w czwartek.

Oprócz tego, w pozostałych powiatach woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego także obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W pierwszym regionie groźnie będzie od godziny 21 w czwartek do godziny 9 w piątek, zaś w drugim województwie - od godziny 21 w czwartek do godziny 16 w piątek.

Ponadto przed silnym wiatrem IMGW ostrzega także w województwach kujawsko-pomorskim, wschodniej części województwa wielkopolskiego, w woj. mazowieckim, lubelskim oraz łódzkim (poza powiatami na północy regionu) oraz w woj. podlaskim w powiatach: hajnowskim, bielskim i siemiatyckim.

Na Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce alarmy będą ważne od godziny 4-5 do godz. 17 w piątek, na Kujawach i Pomorzu od godz. 21 w czwartek do godz. 16 w piątek. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie groźnie będzie w godzinach 2-18 w piątek, a w części Podlasia od północy do godz. 18 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Uwaga na sztorm

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku przekazało w czwartek rano komunikat o wydaniu ostrzeżenia drugiego stopnia przed sztormem dla strefy brzegowej - części wschodniej.

Wiatr ma osiągać około 6 stopni w skali Beauforta (do 49 km/h), a w porywach 7-8 (do 74 km/h). Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 22, ale niewykluczone jest jego przedłużenie.

Alerty IMGW: opady marznące

Alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

- lubelskim, w części południowo-wschodniej województwa, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 13;

- małopolskim, w powiatach podgórskich, gdzie ostrzeżenia będą ważne do godz. 19;

- podkarpackim, w powiatach podgórskich, gdzie alarmy będą obowiązywać do godz. 17.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy PAP/Adam Ziemienowicz

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje "szklanka" na drogach PAP

Autor:kw, ps, anw

Źródło: IMGW