Prognoza Atlantycki sztorm i bałkański wyż. W pogodzie w Polsce będzie się działo Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Nad Polską przemieszcza się szeroka strefa frontowa z ciągłymi opadami deszczu, która związana jest z niżem Katja. Ośrodek ten powędruje znad wschodniego pogranicza naszego kraju w stronę Łotwy i Estonii, a wraz z nim z czasem odsunie się strefa opadów.

Uformuje się klin ciepła

W piątek front będzie jeszcze zalegać nad północno-wschodnimi krańcami Polski, ale po południu ostatecznie odsunie się na północny wschód. Nasz kraj obejmie pogodny klin wyżu znad Bałkanów, który w drugiej połowie dnia sięgnie aż po północne regiony. Układ ten pozwoli na uformowanie się klina ciepła i wniknięcie od południa łagodniejszych mas powietrza. Dzięki temu na południu Polski temperatura wzrośnie do 15 stopni Celsjusza, a lokalnie może być nawet nieco cieplej. Tylko północno-zachodnie krańce Polski muśnie front ciepły związany z niżem znad Wysp Brytyjskich.

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Na północnym wschodzie piątek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Miejscami do południa słabo popada. Na pozostałym obszarze kraju pojawią się rozpogodzenia, choć na zachodzie będzie wzrastać zachmurzenie piętra wysokiego, a na Pomorzu Zachodnim i na Ziemi Lubskiej - piętra średniego i niskiego. Po południu niewykluczone są tam symboliczne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr z południowego zachodu i południa będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na Pomorzu chwilami powieje dość silnie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

W sobotę w pogodny klin wbije się od zachodu niż z centrum w rejonie Danii, uformowany na obrzeżach potężnego cyklonu północnoatlantyckiego. Przyniesie silniejszy wiatr nad Danią i północnymi Niemcami. W Polsce swoim zasięgiem obejmie regiony północno-zachodnie, przynosząc mocniejsze podmuchy wiatru i przelotny deszcz. Reszta kraju pozostanie pod wpływem pogodnego wyżu, choć o same południowe krańce - Sudety i Karpaty - otrze się front związany z niżem znad Włoch.

Sobota zapowiada się pogodnie. Więcej chmur wystąpi tylko na zachodzie kraju oraz w Sudetach, Karpatach i na pogórzu Karpackim, gdzie możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny.

W niedzielę dotrze do nas atlantycki sztorm - rozległy, głęboki i mocno wirujący niż, którego centrum ulokuje się nad Morzem Północnym. Od zachodu wkroczy do Polski związany z nim front chłodny, niosący deszcz, pchany przez wtłaczane znad Atlantyku masy powietrza polarnego. Wyraźnie nasili się wiatr z południa i zachodu. Przed frontem utrzyma się jeszcze niewielka porcja ciepła zalegająca nad południowo-wschodnią Polską, gdzie temperatura ponownie może przekroczyć 15 st. C.

Niedziela przyniesie na południowym wschodzie kraju pogodną i ciepłą aurę. W pozostałych rejonach zachmurzenie wzrośnie do dużego, a od zachodu w głąb kraju będą zmierzać opady deszczu do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południu. Wiatr z południa okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę, szczególnie na zachodzie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Współpraca wyżu i niżu

W poniedziałek Polska pozostanie pod wpływem niżu. Strefa frontowa przemieści się nad wschodnie regiony i będzie odsuwać się dalej poza granice. W jej ślad szerokim strumieniem wleje się chłodne i wilgotne powietrze, w którym mogą występować słabe, przelotne opady.

Szykuje się pochmurny poniedziałek z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i osiągnie od 10 st. C na Podlasiu do 12-13 st. C w pozostałej części kraju. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu.

We wtorek stery pogodowe nad Polską ponownie przejmie bałkański wyż, podczas gdy od zachodu zacznie napierać kolejny atlantycki niż. Taka klasyczna współpraca ośrodków barycznych stworzy doskonałe warunki do odbudowy klina ciepła, który w środku przyszłego tygodnia przyniesie falę ciepła z południa i zdecydowanie więcej słońca.

Wtorek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na północnym wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale na zachodzie - okresami dość silny.