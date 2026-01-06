Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera

AdobeStock_1849982750
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W nadchodzących dniach znów ma mocno sypać śnieg. Miejscami może go spaść pół metra. Będzie też lodowato. Całodobowy mróz ma utrzymać się co najmniej do końca tygodnia.

Najbliższej doby przeważająca część kraju znajdzie się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, w strumieniu chłodnego, arktycznego powietrza napływającego znad wód Oceanu Arktycznego. Jedynie na południowym wschodzie Polski zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, z którym związane będą umiarkowane i intensywne opady śniegu. Nadchodzącej doby w pasie od Małopolski po Lubelszczyznę spadnie około 5-10 centymetrów śniegu, natomiast na Podkarpaciu - około 20-30 cm. Padać będzie również w czwartek, więc prawdopodobnie, zwłaszcza w górach i obszarach podgórskich, pokrywa śnieżna wzrośnie miejscami o około 50 cm.   W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, wskutek licznych rozpogodzeń związanych z wpływem wyżu, temperatura spadnie do około -15/-13 stopni Celsjusza. Lokalnie, zwłaszcza w rejonie Warmii, Mazur, Mazowsza Podlasia, może wynieść -18/-16 st. C.

Klatka kluczowa-141293
Opady śniegu i mróz w Polsce
Źródło: TVN24

Będzie lodowato. Temperatura może spaść do -20 stopni

Wszystko wskazuje na to, że tak szybko mroźna aura nie odpuści. Całodobowy mróz prognozowany jest co najmniej do końca tygodnia. Jedynie na krańcach zachodnich Polski spodziewane jest w piątek przejściowe ocieplenie, co z kolei niesie duże ryzyko opadów marznących powodujących gołoledź.

Trudno jednoznacznie wskazać rejony, gdzie w kolejnych nocach spadki temperatury będą najwyższe, ponieważ głównym determinantem wypromieniowania ciepła w ciągu nocy będzie wielkość zachmurzenia. Przy sprzyjających warunkach temperatura o poranku spadać może nawet poniżej -20 st. C.

Pogoda na środę

Środa przyniesie na przeważającym obszarze kraju umiarkowane, miejscami duże zachmurzenie. Jedynie na południowym wschodzie będzie pochmurno i tam pojawią się słabe i umiarkowane opady śniegu. Spadnie do 2-5 cm białego puchu, a lokalnie na Podkarpaciu - do 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -10/-8 st. C na północnym wschodzie do -4/-2 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.

Klatka kluczowa-141397
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na przeważającym obszarze kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie ze słabymi opadami śniegu, które pojawią się pod koniec dnia na krańcach zachodnich. Na południowym wschodzie i wschodzie Polski niebo spowiją chmury i spadnie tam do 5-15 cm, lokalnie 20 cm śniegu w ciągu doby. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-8 st. C na północnym wschodzie i w centrum do -5/-4 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W piątek czeka nas duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi i umiarkowanymi opadami śniegu na zachodzie kraju. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej mogą pojawić się marznące opady. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10/-8 st. C na północnym wschodzie i w centrum do -3/-1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-wschodni wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie ze słabymi i umiarkowanymi opadami śniegu na południu i częściowo w centrum kraju. Również na północy Polski ma przelotnie padać śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -11/-10 st. C na Podlasiu do -4/-2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-wschodni wiatr.

Na niedzielę prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -12/-10 st. C na Podlasiu do -6/-4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, będzie wiał z północy.

Klatka kluczowa-141412
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 1849982750

pogoda prognoza pogody Zima Śnieg
