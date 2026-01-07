Logo TVN24
Atak zimy w Polsce. Siarczysty mróz. Mapy pokazują, gdzie nocami będzie najzimniej

Mroz w kolejnych dniach
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Mróz w Polsce. Przed nami kolejne dni z przenikliwym mrozem. Najniższą wartość zobaczymy po zmroku. Termometry lokalnie mogą pokazać nawet -20 stopni Celsjusza. Sprawdź na mapach, gdzie nocami i o poranku zimno ma być szczególnie dotkliwe.

Według najnowszych prognoz, co najmniej do połowy stycznia w Polsce utrzyma się zimowa, mroźna aura. W najbliższych dniach temperatura będzie dalej spadać i niewykluczone są kolejne fale obfitych opadów śniegu. Ziąb będzie szczególnie odczuwalny po zmroku i nad ranem. Na termometrach w części kraju możemy zobaczyć nawet -20 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
Śnieżyca
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"
Polska
Opady śniegu w Polsce (Przemyśl)
Kolejne opady śniegu. Przybyło miejsc z ostrzeżeniami IMGW

Noc ze środy na czwartek

Jak wynika z prognoz synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka, najbliższa noc przyniesie dwucyfrowy mróz w większości kraju. Na zachodzie i w centrum termometry pokażą od -12 do -16 stopni Celsjusza. Nieco "cieplej" będzie na wschodzie kraju, gdzie temperatura minimalna wyniesie -8/-12 st. C. Z kolei na południowym wschodzie Polski -6/-8 stopni.

Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 7/08.01
Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 7/08.01
Źródło: TVN24

Noc z czwartku na piątek

Kolejna noc przyniesie dalsze ochłodzenie. W centrum i na północy Polski termometry mogą pokazać od -14 do nawet -18 stopni Celsjusza. Mieszkańcy południowych i południowo-wschodnich regionów zobaczą na termometrach od -10 do -12 st. C. Z kolei na zachodzie kraju temperatura minimalna wyniesie od -6 do -10 st. C.

Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 8/09.01
Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 8/09.01
Źródło: TVN24

Noc z piątku na sobotę

Początek drugiego weekendu stycznia będzie wyjątkowo mroźny dla mieszkańców centralnych, północnych i południowo-wschodnich regionów kraju. Tam temperatura minimalna w nocy wyniesie od -14, przez -18, do nawet -20 st. Celsjusza. Na krańcach północno-wschodnich termometry pokażą od -10 do -14 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju od -8 do -10 stopni.

Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 9/10.01
Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 9/10.01
Źródło: TVN24

Noc z soboty na niedzielę

Od zimna nie uwolnimy się też w nocy z soboty na niedzielę. W całym kraju prognozowany jest dwucyfrowy mróz. Najzimniej będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatura minimalna wyniesie od -16 do nawet -20 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach na termometrach zobaczymy od -12 do -16 stopni Celsjusza.

Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 10/11.01
Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 10/11.01
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock/TVN24

