Atak zimy w Polsce. Siarczysty mróz. Mapy pokazują, gdzie nocami będzie najzimniej

Według najnowszych prognoz, co najmniej do połowy stycznia w Polsce utrzyma się zimowa, mroźna aura. W najbliższych dniach temperatura będzie dalej spadać i niewykluczone są kolejne fale obfitych opadów śniegu. Ziąb będzie szczególnie odczuwalny po zmroku i nad ranem. Na termometrach w części kraju możemy zobaczyć nawet -20 stopni Celsjusza.

Noc ze środy na czwartek

Jak wynika z prognoz synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka, najbliższa noc przyniesie dwucyfrowy mróz w większości kraju. Na zachodzie i w centrum termometry pokażą od -12 do -16 stopni Celsjusza. Nieco "cieplej" będzie na wschodzie kraju, gdzie temperatura minimalna wyniesie -8/-12 st. C. Z kolei na południowym wschodzie Polski -6/-8 stopni.

Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 7/08.01 Źródło: TVN24

Noc z czwartku na piątek

Kolejna noc przyniesie dalsze ochłodzenie. W centrum i na północy Polski termometry mogą pokazać od -14 do nawet -18 stopni Celsjusza. Mieszkańcy południowych i południowo-wschodnich regionów zobaczą na termometrach od -10 do -12 st. C. Z kolei na zachodzie kraju temperatura minimalna wyniesie od -6 do -10 st. C.

Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 8/09.01 Źródło: TVN24

Noc z piątku na sobotę

Początek drugiego weekendu stycznia będzie wyjątkowo mroźny dla mieszkańców centralnych, północnych i południowo-wschodnich regionów kraju. Tam temperatura minimalna w nocy wyniesie od -14, przez -18, do nawet -20 st. Celsjusza. Na krańcach północno-wschodnich termometry pokażą od -10 do -14 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju od -8 do -10 stopni.

Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 9/10.01 Źródło: TVN24

Noc z soboty na niedzielę

Od zimna nie uwolnimy się też w nocy z soboty na niedzielę. W całym kraju prognozowany jest dwucyfrowy mróz. Najzimniej będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatura minimalna wyniesie od -16 do nawet -20 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach na termometrach zobaczymy od -12 do -16 stopni Celsjusza.

Mróz w Polsce. Temperatura powietrza - 10/11.01 Źródło: TVN24