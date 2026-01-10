Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Atak zimy w Polsce. Kolejne śnieżyce. Miejscami może spaść nawet 50 centymetrów śniegu

|
Śnieg, śnieżyce
Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło: ventusky.com
Pogoda w Polsce. Koniec weekendu przyniesie kolejny atak zimy. O ile w większości kraju popada nieznacznie, to na północy spodziewane są bardzo obfite opady. W kolejnym tygodniu nad Polskę napłynie ciepły front, ale nie ma się co spodziewać wiosennych temperatur.

W najbliższych dniach pogodę w Polsce będzie kształtować tylna część niżu Ulli znad Białorusi. Po jego zachodnich i północnych peryferiach napływa do Polski chłodna masa arktycznego, morskiego powietrza z północy Europy. Taki kierunek przepływu mas warunkuje też Skandynawski wyż, który dodatkowo zwiększa przyrost ciśnienia nad Polską, stwarzając korzystne warunki do rozwoju i utrzymywania się procesu przekazywania ciepła. Wspomaga go w znacznym stopniu efekt morza, co oznacza powtórkę intensywnych opadów śniegu z początku roku.

Efekt morza, zwany także efektem jeziora, zachodzi na skutek parowania dużego, stosunkowo ciepłego zbiornika wodnego (np. Morza Bałtyckiego). Powstałe w ten sposób chmury po dotarciu nad chłodniejszy ląd oddają zgromadzoną wilgoć w postaci intensywnych opadów deszczu lub śniegu w niedużej odległości od brzegu zbiornika.

Wszystko to sprawia, że pogoda w nadchodzących dniach będzie bardzo dynamiczna i zmienna. Czeka nas wiele zagrożeń ze strony pogody: od intensywnych opadów śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, przez silny mróz, po sytuację hydrologiczną na rzekach.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie, ale na zachodzie Polski pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. W całym kraju prognozowane są przelotne opady śniegu o zmiennym natężeniu: przeważnie rzędu 1-5 centymetrów, ale w górach - do 15 cm, a na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii - do 30 cm, a lokalnie nawet do 50 cm. Najbardziej narażony na dostawę dużej ilości białego puchu jest obszar pomiędzy Gdańskiem, Elblągiem i Kwidzyniem.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9/-8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -4/-2 st. C na południu, zachodzie i w centrum kraju, do -1/0 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale w porywach dość silny, dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - do 80 km/h. Tak silne podmuchy będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Klatka kluczowa-150637
Prognoza opadów na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Spłyną cieplejsze masy powietrza

Jeśli chodzi o kolejny tydzień i zapowiadane ocieplenie, to proces przebudowy pola barycznego nad Europą już się rozpoczął. Zdecydowanie cieplejsze masy powietrza polarnego obejmą do poniedziałku Europę Zachodnią, natomiast we wtorek zaczną napływać do Polski. Przełoży się to na wzrost temperatury, ale również opady mieszane oraz opady marznące, powodujące gołoledź. Na zachodzie ustąpi całodobowy mróz, co nie oznacza, że zimno opuści nas całkowicie - najdłużej utrzyma się nad wschodnią Polską, gdzie wziąć zalegać będzie arktyczne powietrze, a temperatura w ciągu nocy, zwłaszcza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, będzie spadać poniżej -15 st. C.

W poniedziałek spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu rzędu 1-5 cm w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Podkarpacie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-3 st. C na południu, zachodzie i w centrum kraju, do -2/-1 st. C na Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.

Wtorek zapowiada się na pochmurny, ale z przejaśnieniami. Na południu wystąpią słabe opady śniegu, a na zachodzie - deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum, do -1/1 st. C na zachodzie. Da się odczuć słaby wiatr z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-150624
Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Część kraju z temperaturami maksymalnymi na plusie

W środę prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od -10/-8 st. C na Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum, do 0/3 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

W czwartek będzie pochmurnie. Mieszkańcy zachodniej Polski mogą liczyć na rozpogodzenia, a na wschodzie i w centrum pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od -6/-4 st. C na Podlasiu, przez -1/1 st. C w centrum, do 2/4 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany.

Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"

Polska

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
prognoza pogodyprognozapogodaZima
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
Polska
Zima, śnieg, śnieżyca, zawieja
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
Polska
Śnieg. Trudne warunki pogodowe
Śnieżyce, zawieje, silny mróz. Kolejne alarmy drugiego stopnia
Prognoza
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
Świat
Śnieżyca
"Bądźmy czujni i ostrożni". Trzy osoby zmarły
Polska
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Polska
Smog
Zła jakość powietrza. Wysłano alert RCB
Smog
Jezioro Balaton w styczniu
Zamarzło jedno z najsłynniejszych jezior Europy
Świat
Mroźne wzory
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej
Polska
Śnieg, zima, las
Miejscami popada śnieg
Prognoza
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Świat
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
Świat
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
Świat
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
Prognoza
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Prognoza
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Świat
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Prognoza
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
Świat
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
Polska
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
Świat
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Przedszkola i szkoły zawiesiły zajęcia
TVN24
Zimno, Gajnik (Dolnośląskie)
Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was
Polska
Smog
Alert RCB. Tam powietrze może być niezdrowe
Smog
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
Prognoza
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Pierwsza taka decyzja w historii ISS
Nauka
Śnieg
Mocno sypnie śniegiem. Pogoda na dziś
Prognoza
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
Świat
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom