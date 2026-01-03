Śnieżyce w Polsce. Konkretna dostawa śniegu. Co jeszcze mówią prognozy na kolejne dni

Prognozowane opady w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku) Źródło: Ventusky.com

Polska znajduje się pod wpływem wiru niżowego Anna znad Bałtyku. Na jego obrzeżach uformował się kolejny śnieżny niż zmierzający znad Danii i Niemiec w stronę naszego kraju. Centrum układu, wędrując w stronę Pomorza i Warmii, obejmie opadami śniegu kolejno zachodnią Polskę, potem środkową, a na koniec - północną. Tyko regiony południowe i południowo-wschodnie kraju pozostaną poza zasięgiem śnieżnych frontów atmosferycznych. Zalegające nad Polską powietrze polarne będzie stopniowo od północnego zachodu wypierane przez masy arktyczne. Temperatura na przeważającym obszarze kraju, poza południem, pozostanie ujemna.

Kolejna doba opadów śniegu w północnej części kraju oznacza przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 5-15 centymetrów, a lokalnie 20 cm. Tym samym na Pomorzu środkowym i Kaszubach przyrost pokrywy śnieżnej od piątku do poniedziałku wynieść może od 20 do 40 cm, lokalnie do 60 cm.

W poniedziałek ciśnienie atmosferyczne ma nieco wzrosnąć, a Polska dostać się w obszar podwyższonego ciśnienia. Tylko na Pomorzu możliwe są jeszcze słabe opady śniegu. Pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń, w których temperatura nocami ma coraz mocniej spadać. We wtorek rano mróz możliwy jest na północy, wschodzie i w centrum kraju. Tam temperatura może spaść do -12/-10 st. C. Do piątku możliwe są spadki na północy do -18/-14 st. C.

Jednocześnie od południa zbliżać się ma wolno do Polski niż śródziemnomorski, który z rejonu Włoch wędrować ma w stronę Bałkanów, niosąc ogromne ilości wody. Napierające od południa ciepłe i wilgotne powietrze zetknie się z arktycznym, a strefa ich ścierania się przebiegać ma między innymi nad Polską. Powstaną warunki do uformowania się szerokiej strefy frontu z opadami śniegu, szczególnie obfitymi nad Śląskiem, Małopolską, Podkarpaciem, Karpatami, Kielecczyzną i Lubelszczyzną. Sporo śniegu spadnie również na Mazowszu i Podlasiu. Pierwsze opady śniegu z nim związane pojawią się we wtorek na południu kraju. W kolejnych dwóch dniach strefa opadów obejmie południe, wschód i centrum kraju. Konkretna dostawa śniegu obejmie ponad połowę Polski.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku) Źródło: Ventusky.com

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju spodziewane są przelotne opady śniegu do 2-4 cm, a na Pomorzu Wschodnim, Warmii, Mazurach, Podlasiu - do 5-8 cm. Po południu opady mają stopniowo zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C miejscami na południu. Wiatr zachodni i południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. Na północy może wiać z prędkością do 70 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami, na południu - z rozpogodzeniami. Słaby śnieg może padać jeszcze na Pomorzu. Termometry wskażą maksymalnie od -4 st. C na północnym wschodzie, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum kraju. Po południu pojawią się pierwsze opady śniegu, które zaczną obejmować Karpaty i Podkarpacie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na Podlasiu, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

W środę na północy Polski dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach kraju będzie pochmurno i wystąpią opady śniegu do 5 cm, a na południu i południowym wschodzie - do 10-30 cm. Najobficiej ma sypać w Karpatach - w ciągu doby może spaść tam do 50 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu. Wiatr północno-wschodni, okaże się umiarkowany i dość silny. W czwartek czeka na duże zachmurzenie. Poza tym spadnie do 5-15 cm śniegu. Opady będą szczególnie obfite na wschodzie i w centrum kraju. Tylko na północnym zachodzie Polski nie powinno tego dnia sypać. Termometry wskażą od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -4/-3 st. C na zachodzie i południu. Północny wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Może spowodować, że pojawią się zawieje śnieżne.

