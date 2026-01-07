Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać

Niebezpieczny czarny lód. Jak się przygotować Źródło: TVN24

Zima nie odpuszcza. W całym kraju, zarówno w nocy, jak i w dzień, temperatura utrzymuje się poniżej zera stopni. Przed silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Mroźna i śnieżna pogoda, z którą w czasie tej zimy mamy w Polsce do czynienia, niesie ze sobą sporo zagrożeń i niebezpieczeństw. Są takie, które zdarzają się tylko lokalnie i rzadko. Mowa chociażby o siarczystych mrozach, czyli o skrajnie niskiej temperaturze - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - Są też takie zagrożenia, które prawie wszyscy znamy z własnego doświadczenia. Mowa na przykład o gołoledzi - dodał.

Niebezpieczna gołoledź na drogach i chodnikach

Czym jest gołoledź? Jak tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl, to czarny, prawie niewidoczny lód, który tworzy się na jezdniach i chodnikach wtedy, kiedy spadnie na nie deszcz, mżawka albo opadnie na nie mgła. Powoduje, że powierzchnie te stają się bardzo śliskie. - Takiego lodu często nie widać albo prawie nie widać, więc pozornie jezdnia może wyglądać normalnie - dodał.

Wasilewski zaznaczył, że śnieg również jest wyzwaniem dla kierowców. Dlatego zimą należy wymieniać opony na zimowe, czyli takie, które mają odpowiednio głęboki bieżnik. - On musi mieć około 4-5 milimetrów. Takie opony przy temperaturze poniżej plus 7 stopni sprawią, że będziemy lepiej hamować - opowiadał. Dodał, że dzięki oponom zimowym samochód będzie lepiej trzymał się drogi. Jeszcze lepszą przyczepność dadzą nam łańcuchy. - Dzięki nim wyjedziemy z górskiej, zaśnieżonej drogi, z głębokiego, kopnego śniegu - mówił Wasilewski.

"Droga hamowania w zależności od opon może się różnić"

Zimą należy pamiętać też, że droga hamowania jest dłuższa. - Zimowe opony zapewniają nam lepsze hamowanie, krótszą drogę hamowania i to, że nie wpadniemy w poślizg, co też jest bardzo ważne w czasie zimowych warunków - mówił Wasilewski.

Prezenter pokazał, jak różni się droga hamowania samochodu z oponami letnimi do tego auta, które ma opony zimowe. - Przy takiej samej prędkości i na takiej samej drodze droga hamowania w zależności od opon może różnić się nawet dwukrotnie - mówił Wasilewski.

Tomasz Wasilewski o zimowych utrudnieniach. To warto wiedzieć Źródło: TVN24