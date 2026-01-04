Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W ciągu najbliższej doby ośrodki niskiego ciśnienia, kształtujące w ostatnim czasie pogodę w Polsce tj. główny niż znad Bałtyku i wtórny nad Morzem Północnym, będą się wypełniać. Oznacza to, że ciśnienie będzie rosnąć, a zokludowane fronty atmosferyczne z nimi związane "rozmywać się". Dla nas oznacza to stopniowe zmniejszenie się zasięgu strefy opadów śniegu i wyraźny spadek ich intensywności - w ciągu dnia możliwy jest słaby, przelotny śnieg jedynie lokalnie, głównie na północnym zachodzie. Jednocześnie wraz ze wzrostem ciśnienia i zmniejszaniem się gradientu barycznego, wiatr zacznie stopniowo słabnąć.

W kolejnych dniach mogą wystąpić przelotne, słabe opady śniegu na północnym zachodzie kraju związane z kolejnymi, płytkimi ośrodkami niżowymi znad Morza Północnego. Natomiast opady jednostajne, związane z przemieszczającym się niżem śródziemnomorskim (początek jego cyklogenezy zapoczątkuje właśnie to chłodne powietrze arktyczne już w poniedziałek), zaznaczą się we wtorek na krańcach wschodnich, a w środę i czwartek na południowym wschodzie. Zasięg opadów nie powinien być znaczny, a wysokość opadów w ciągu 12 godzin nie powinna przekroczyć 5 centymetrów. Jedynie w rejonie górskim może spaść ponad 10 cm śniegu. Oczywiście sytuację powyższą należy ciągle monitorować.

W piątek zaznaczyć się powinna już "odblokowana" cyrkulacja zachodnia. Znajdziemy się w zasięgu strefy frontu ciepłego związanego z głębokim, aktywnym niżem znad Danii. Przemieszczająca się strefa frontu ciepłego z zachodu na wschód kraju, nad mocno wychłodzonym gruntem, generować będzie intensywne zjawiska. Na czele frontu mogą wystąpić intensywne opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Istnieje wysokie ryzyko pojawienia się opadów marznących, a następnie samego deszczu, na zachodzie kraju.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek na południu kraju będzie pogodnie, zachmurzenie okaże się małe głównie przez chmury piętra wysokiego. W drugiej części dnia wzrośnie ono do umiarkowanego. W centrum Polski spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Na północy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami, szczególnie na północnym zachodzie, może spaść słaby, przelotny opad śniegu, którego suma wyniesie mniej niż centymetr. Na południu powieje słaby wiatr, przeważnie z kierunków południowych. W większości kraju wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy jeszcze dość silny z możliwymi porywami do 50 kilometrów na godzinę. Tam, gdzie mocno będzie wiać, mogą wystąpić zamiecie śnieżne.

We wtorek w przeważającej części kraju będzie dość pogodnie, pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe, przelotne opady śniegu mogą pojawić się tylko na północnym zachodzie. Ponadto słabe, jednostajne opady śniegu zaznaczą się na krańcach wschodnich kraju. Przeważnie spadnie do 1-2 cm, lokalnie do 5 cm, natomiast w górach - do 10 cm. Powieje wiatr z kierunków zmiennych, przeważnie słaby.

Pogoda na środę

W środę na zachodzie i w centrum kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane, jedynie przejściowo duże na Pomorzu Zachodnim z możliwymi słabymi i przelotnymi opadami śniegu. Na wschodzie będzie pochmurno. Na krańcach południowo-wschodnich kraju pojawią się jednostajne opady śniegu, którego spadnie do 1-2cm, a w górach - do 5 cm. Wiał będzie wiatr z kierunków zmiennych, przeważnie słaby.

Pogoda na czwartek

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże na zachodzie i w centrum kraju z przelotnymi opadami śniegu na Pomorzu. Na wschodzie Polski pojawi się zachmurzenie całkowite ze słabymi, jednostajnymi opadami śniegu na południowym wschodzie kraju. Spadnie go przeważnie do 1-2 cm, lokalnie do 5 cm, a w górach - do 10 cm. Odczuwalny będzie wiatr zmienny, słaby na południowym wschodzie do umiarkowanego, północno-zachodniego na zachodzie kraju.

Pogoda na piątek

W piątek aura będzie pochmurna z przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju umiarkowanymi do okresowo intensywnymi opadami śniegu, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i deszcz. Istnieje ryzyko pojawienia się opadów marznących na wychłodzonym podłożu. Powieje wiatr południowo-wschodni i południowy, umiarkowany i dość silny, a na wybrzeżu i w górach - silny.