Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu

|
shutterstock_2368280163
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Aura w najbliższych dniach nieco się uspokoi, ale nie na długo. Strefa intensywnych opadów śniegu zmniejszy się, a wiatr osłabi. Pod koniec tygodnia nadciągnie aktywny niż z zachodu, który przyniesie gwałtowną - i miejscami niebezpieczną - pogodę.

W ciągu najbliższej doby ośrodki niskiego ciśnienia, kształtujące w ostatnim czasie pogodę w Polsce tj. główny niż znad Bałtyku i wtórny nad Morzem Północnym, będą się wypełniać. Oznacza to, że ciśnienie będzie rosnąć, a zokludowane fronty atmosferyczne z nimi związane "rozmywać się". Dla nas oznacza to stopniowe zmniejszenie się zasięgu strefy opadów śniegu i wyraźny spadek ich intensywności - w ciągu dnia możliwy jest słaby, przelotny śnieg jedynie lokalnie, głównie na północnym zachodzie. Jednocześnie wraz ze wzrostem ciśnienia i zmniejszaniem się gradientu barycznego, wiatr zacznie stopniowo słabnąć.

Atak zimy w Polsce. Niż śródziemnomorski przyniesie kolejne opady

W kolejnych dniach mogą wystąpić przelotne, słabe opady śniegu na północnym zachodzie kraju związane z kolejnymi, płytkimi ośrodkami niżowymi znad Morza Północnego. Natomiast opady jednostajne, związane z przemieszczającym się niżem śródziemnomorskim (początek jego cyklogenezy zapoczątkuje właśnie to chłodne powietrze arktyczne już w poniedziałek), zaznaczą się we wtorek na krańcach wschodnich, a w środę i czwartek na południowym wschodzie. Zasięg opadów nie powinien być znaczny, a wysokość opadów w ciągu 12 godzin nie powinna przekroczyć 5 centymetrów. Jedynie w rejonie górskim może spaść ponad 10 cm śniegu. Oczywiście sytuację powyższą należy ciągle monitorować.

W piątek zaznaczyć się powinna już "odblokowana" cyrkulacja zachodnia. Znajdziemy się w zasięgu strefy frontu ciepłego związanego z głębokim, aktywnym niżem znad Danii. Przemieszczająca się strefa frontu ciepłego z zachodu na wschód kraju, nad mocno wychłodzonym gruntem, generować będzie intensywne zjawiska. Na czele frontu mogą wystąpić intensywne opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Istnieje wysokie ryzyko pojawienia się opadów marznących, a następnie samego deszczu, na zachodzie kraju.

Klatka kluczowa-137985
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek na południu kraju będzie pogodnie, zachmurzenie okaże się małe głównie przez chmury piętra wysokiego. W drugiej części dnia wzrośnie ono do umiarkowanego. W centrum Polski spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Na północy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami, szczególnie na północnym zachodzie, może spaść słaby, przelotny opad śniegu, którego suma wyniesie mniej niż centymetr. Na południu powieje słaby wiatr, przeważnie z kierunków południowych. W większości kraju wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy jeszcze dość silny z możliwymi porywami do 50 kilometrów na godzinę. Tam, gdzie mocno będzie wiać, mogą wystąpić zamiecie śnieżne.

We wtorek w przeważającej części kraju będzie dość pogodnie, pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe, przelotne opady śniegu mogą pojawić się tylko na północnym zachodzie. Ponadto słabe, jednostajne opady śniegu zaznaczą się na krańcach wschodnich kraju. Przeważnie spadnie do 1-2 cm, lokalnie do 5 cm, natomiast w górach - do 10 cm. Powieje wiatr z kierunków zmiennych, przeważnie słaby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24

"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24

Polska
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz

Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz

Pogoda na środę

W środę na zachodzie i w centrum kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane, jedynie przejściowo duże na Pomorzu Zachodnim z możliwymi słabymi i przelotnymi opadami śniegu. Na wschodzie będzie pochmurno. Na krańcach południowo-wschodnich kraju pojawią się jednostajne opady śniegu, którego spadnie do 1-2cm, a w górach - do 5 cm. Wiał będzie wiatr z kierunków zmiennych, przeważnie słaby.

Pogoda na czwartek

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże na zachodzie i w centrum kraju z przelotnymi opadami śniegu na Pomorzu. Na wschodzie Polski pojawi się zachmurzenie całkowite ze słabymi, jednostajnymi opadami śniegu na południowym wschodzie kraju. Spadnie go przeważnie do 1-2 cm, lokalnie do 5 cm, a w górach - do 10 cm. Odczuwalny będzie wiatr zmienny, słaby na południowym wschodzie do umiarkowanego, północno-zachodniego na zachodzie kraju. 

Pogoda na piątek

W piątek aura będzie pochmurna z przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju umiarkowanymi do okresowo intensywnymi opadami śniegu, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i deszcz. Istnieje ryzyko pojawienia się opadów marznących na wychłodzonym podłożu. Powieje wiatr południowo-wschodni i południowy, umiarkowany i dość silny, a na wybrzeżu i w górach - silny. 

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ŚniegZimaprognoza
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Polska
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
Polska
Słupsk
Nowe zimowe zagrożenie. Przybyło alarmów IMGW
Prognoza
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Prognoza
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
Polska
Meteo
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
Prognoza
Śnieg, intensywne opady śniegu, odśnieżanie
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Zima, śnieg
W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
Świat
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
Polska
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
Ciekawostki
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
Prognoza
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
Prognoza
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
Polska
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"
Polska
shutterstock_516043921
Lawiny we Włoszech. Nie żyją trzy osoby
Świat
Zima, dosypie śniegu
Tu mocno sypało podczas burz
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Pół metra śniegu, arktyczny mróz. Najnowsze wyliczenia modeli
Prognoza
Modlin Twierdza
Weekendowy atak zimy na waszych zdjęciach
Polska
zima snieg AdobeStock_251825475
Dosypie 30 centymetrów śniegu. Pogoda na dziś
Prognoza
Zima w Polsce
Zakaz wstępu do lasu. Pod naporem śniegu mogą łamać się konary
Polska
Noc śnieg park
Mroźna noc z zimowymi opadami
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Zawyły syreny, ewakuowano prezydentkę
Świat
Śnieg
Wielka dostawa śniegu w części kraju. Szczegółowa prognoza
Prognoza
śnieg, zima, noc
Minister z apelem do podróżujących
Polska
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
Polska
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
Świat
Śnieżyca, droga
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
Prognoza
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom