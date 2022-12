Atak zimy. Pokazujecie jak jest u Was

czytaj dalej

Niż Brygida bardzo powoli wycofuje się znad naszego kraju. Co to oznacza dla pogody w najbliższych dniach? Jak tłumaczyła w niedzielę na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, wszystko wskazuje na to, że najpoważniejsze opady śniegu mamy już za sobą, choć w kolejnych dniach w wielu miejscach jeszcze go dosypie. Ekspertka wyjaśniła przy tym, że z meteorologicznego punktu widzenia weekendowa "dostawa wody w postaci śniegu" przyniosła przyrodzie ogromne korzyści.