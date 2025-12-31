Logo TVN24
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Będzie naprawdę zimno, choć prognozy mówią też o odwilży
Będzie naprawdę zimno, choć prognozy mówią też o odwilży
Źródło: NOAA
Półkula północna wkracza właśnie w najzimniejszą fazę w roku. Surowe zimno znad Arktyki coraz mocniej obłapia Kanadę i Syberię, formując lodową obręcz nad regionami okołobiegunowymi. W kierunku szerokości umiarkowanych wysuwają się od niej jęzory zimna. Wiele wskazuje na to, że zima szybko nie wyniesie się z Polski, choć obiecuje chwile oddechu w postaci odwilży.Artykuł dostępny w subskrypcji

Ostatnio popłynęły w świat zgłoszenia z północnej Jakucji o lokalnych spadkach temperatury do -56 stopni Celsjusza. Tak lodowato było na terenach wokół osiedla Tiksi, założonego w 1932 roku i funkcjonującego przez lata jako baza wojskowa z portem. Osada, zamieszkana dziś przez około cztery tysiące osób, wyludnia się jednak z dekady na dekadę. Położona u stóp Gór Wierchojańskich jest "nieludzką ziemią", szczególnie zimą, gdy przy silniej wiejącym wietrze temperatura odczuwalna spada do -60 stopni. Region znalazł się ostatnio pod wpływem jednego z trzech potężnych jęzorów zimna nad półkulą północną, których zaistnienie wiąże się z Oscylacją Arktyczną. To fenomen znacząco wpływający również na pogodę w Europie, czego dowodem jest rozwijający się na przełomie grudnia i stycznia 2026 roku wzorzec pogodowy.

Chłód znad Arktyki, który zaczął wlewać się nad Polskę 30 grudnia, przyczyni się do spadku temperatury do -45 stopni, ale nie przy ziemi, jak ma to miejsce w Jakucji, lecz na wysokości około pięciu kilometrów. Jakieś półtora kilometra nad gruntem temperatura spada właśnie do -14/-12 stopni, a to właśnie ona jest pierwszoplanowa w prognozach, bowiem najlepiej reprezentuje masę powietrza bezpośrednio wpływającą na przebieg pogody w Polsce.

Trzy jęzory zimna nad półkulą północną, temperatura na wysokości 5 km 30 grudnia
Trzy jęzory zimna nad półkulą północną, temperatura na wysokości 5 km 30 grudnia
Źródło: GFS/meteociel.fr

Oscylacja Arktyczna w fazie ujemnej

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
