Atak zimy. Opady śniegu w Polsce. Gdzie i ile śniegu spadnie na początku nowego roku

Polska wydostaje się spod wpływu niżu rosyjskiego, ale dostaje pod wpływ kolejnego wielkiego wiru niżowego znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Śnieżny front okluzji związany z niżem rosyjskim ma przemieścić się wieczorem i w nocy znad Pomorza i Warmii w stronę Mazowsza i Lubelszczyzny, niosąc opady śniegu. Jednocześnie od zachodu wkroczył do kraju kolejny front okluzji z szeroką strefą opadów śniegu obejmującą cały Śląsk, Ziemię Łódzką, Małopolskę oraz Kielecczyznę i Podkarpacie. Za nim wkroczy w nocy nad zachodnie regiony front ciepły z mieszanymi i marznącymi opadami. Jednocześnie od zachodu łagodniejsze masy powietrza polarnego zaczną wypierać znad Polski zimne masy arktyczne, które jednak dadzą o sobie znać jeszcze na północnym wschodzie silnym spadkiem temperatury podczas nocy sylwestrowej.
Opady śniegu w Polsce. Zbliża się kolejny niż
W Nowy Rok Polska znajdzie się w strefie dwóch frontów atmosferycznych: ciepłego wędrującego od zachodu w głąb kraju z opadami śniegu i śniegu z deszczem na zachodzie. Na północy jednocześnie zacznie nasuwać się znad Bałtyku front chłodny, co poskutkuje intensywnymi opadami śniegu w regionach północnych i północno-wschodnich Polski. Opadom towarzyszyć będzie silny, porywisty wiatr.
W kolejnych dniach pogodę w Polsce nadal kształtować ma silny wir niżowy znad Skandynawii, tłocząc coraz zimniejsze masy powietrza arktycznego. Padać ma okresami śnieg, szczególnie w regionach północnych i zachodnich Polski. Zima zostanie z nami na dłużej.
Dosypie śniegu
1 stycznia okaże się pochmurny z opadami śniegu do 2-5 centymetrów, ale na północy i północnym wschodzie kraju miejscami opady miejscami okażą się obfite do 10-15 cm. Dodatkowo na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe przejściowo są opady śniegu z deszczem marznącym. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h, a na Pomorzu do 80 km/h.
W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami i okresami opadami śniegu do 1-3 centymetrów. Na Pomorzu opady będą obfite do 5-8 cm. Padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C miejscami na zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.
Pogoda na weekend
Pogoda w sobotę przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy okresami opady śniegu do 3 cm, poza tym miejscami do jednego centymetra. Termometry pokażą od -3 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 km/h.
W niedzielę spodziewamy się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-2 cm na zachodzie i północy. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.
Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na północy pojawią się przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą od -4 st. C na północnym wschodzie, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock