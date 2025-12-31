Logo TVN24
Prognoza

Atak zimy. Opady śniegu w Polsce. Gdzie i ile śniegu spadnie na początku nowego roku

|
Śnieg, odśnieżanie
Zima tak szybko nas nie opuści
Źródło: TVN24
Pogoda w Polsce. Atak zimy. Z prognoz na pierwsze dni nowego roku wynika, że w kraju pojawi się kolejna porcja opadów śniegu. Miejscami znów będą one intensywne. Chwyci mróz, powieje silniejszy wiatr.

Polska wydostaje się spod wpływu niżu rosyjskiego, ale dostaje pod wpływ kolejnego wielkiego wiru niżowego znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Śnieżny front okluzji związany z niżem rosyjskim ma przemieścić się wieczorem i w nocy znad Pomorza i Warmii w stronę Mazowsza i Lubelszczyzny, niosąc opady śniegu. Jednocześnie od zachodu wkroczył do kraju kolejny front okluzji z szeroką strefą opadów śniegu obejmującą cały Śląsk, Ziemię Łódzką, Małopolskę oraz Kielecczyznę i Podkarpacie. Za nim wkroczy w nocy nad zachodnie regiony front ciepły z mieszanymi i marznącymi opadami. Jednocześnie od zachodu łagodniejsze masy powietrza polarnego zaczną wypierać znad Polski zimne masy arktyczne, które jednak dadzą o sobie znać jeszcze na północnym wschodzie silnym spadkiem temperatury podczas nocy sylwestrowej.

Opady śniegu w Polsce. Zbliża się kolejny niż

W Nowy Rok Polska znajdzie się w strefie dwóch frontów atmosferycznych: ciepłego wędrującego od zachodu w głąb kraju z opadami śniegu i śniegu z deszczem na zachodzie. Na północy jednocześnie zacznie nasuwać się znad Bałtyku front chłodny, co poskutkuje intensywnymi opadami śniegu w regionach północnych i północno-wschodnich Polski. Opadom towarzyszyć będzie silny, porywisty wiatr.

W kolejnych dniach pogodę w Polsce nadal kształtować ma silny wir niżowy znad Skandynawii, tłocząc coraz zimniejsze masy powietrza arktycznego. Padać ma okresami śnieg, szczególnie w regionach północnych i zachodnich Polski. Zima zostanie z nami na dłużej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier: wolałbym, żeby takiej drastycznej potrzeby nie było

Premier: wolałbym, żeby takiej drastycznej potrzeby nie było

RELACJA
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie

"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie

Polska
Klatka kluczowa-130545
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Dosypie śniegu

1 stycznia okaże się pochmurny z opadami śniegu do 2-5 centymetrów, ale na północy i północnym wschodzie kraju miejscami opady miejscami okażą się obfite do 10-15 cm. Dodatkowo na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe przejściowo są opady śniegu z deszczem marznącym. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h, a na Pomorzu do 80 km/h.

To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami i okresami opadami śniegu do 1-3 centymetrów. Na Pomorzu opady będą obfite do 5-8 cm. Padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C miejscami na zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.

Pogoda na weekend

Pogoda w sobotę przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy okresami opady śniegu do 3 cm, poza tym miejscami do jednego centymetra. Termometry pokażą od -3 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 km/h.

Klatka kluczowa-130545
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

W niedzielę spodziewamy się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-2 cm na zachodzie i północy. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na północy pojawią się przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą od -4 st. C na północnym wschodzie, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń

Klatka kluczowa-130480
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
