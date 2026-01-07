Cały czas będziemy marznąć. Gdzie sypnie śnieg?

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Najbliższej doby przeważająca część kraju znajdzie się w zasięgu klina wyżu znad Finlandii, w strumieniu chłodnego i arktycznego powietrza napływającego znad północnej Skandynawii. Jedynie na południowym wschodzie i wschodzie Polski zaznaczy się wpływ zatoki niżu Ulli. System okludujących się frontów atmosferycznych, powiązany z wyżej wymienionym układem, będzie przemieszczać się znad Bałkanów w kierunku wschodniej Ukrainy. Przyniesie on na południu i wschodzie umiarkowane i intensywne opady śniegu. Z prognozy wynika, że nadchodzącej doby w pasie od Małopolski po Podlasie spadnie od 2 do 8 centymetrów śniegu, natomiast na Podkarpaciu oraz Lubelszczyźnie - nawet 15-20 cm.

Mróz w Polsce nie odpuści

Wszystko wskazuje na to, że tak szybko mroźna aura nie odpuści. Całodobowy mróz utrzymać się ma co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Jedynie na krańcach zachodnich prognozowane jest przejściowe ocieplenie, które przyczyni się z kolei do wystąpienia w piątek marznących opadów na Dolnym Śląsku.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, zwłaszcza w rejonach zachodnich. Jedynie na południowym wschodzie i wschodzie będzie pochmurno. Tam spodziewane są słabe i umiarkowane, ciągłe opady śniegu do 2-5 cm, lokalnie do 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -8/-7 st. C na północnym wschodzie i w centrum do -6/-5 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr, jedynie na wschodzie okaże się umiarkowany, północno-wschodni.

Piątek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami śniegu na zachodzie oraz na krańcach wschodnich Polski. Na Dolnym Śląsku mogą pojawić się marznące opady. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-8 st. C na wschodzie i w centrum do -6/-4 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, będzie wiał z północnego wschodu.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie ze słabymi i umiarkowanymi opadami śniegu na południu kraju. Śnieg przelotnie padać też ma na północy Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -11/-9 st. C na północnym wschodzie i w centrum do -6/-4 st. C na południu i zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, północno-wschodni.

Na niedzielę prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu w całym kraju. Termometry wskażą maksymalnie od -10/-8 st. C na północnym wschodzie i w centrum do -6/-4 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami śniegu na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -8/-6 st. C na południu, zachodzie i w centrum do -5/-3 st. C na północnym zachodzie. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni i zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com