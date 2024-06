Pogoda na jutro. Wtorek 04.06 przyniesie opady deszczu i burze w kilku regionach kraju. Najbardziej obficie ma padać w rejonach górskich. Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Lokalnie we wschodniej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz zanikające burze z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek 04.06

Dzień przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowy wschód od linii Śląsk-Podlasie będzie przelotnie padać deszcz, a w niektórych miejscach wystąpią również burze, lokalnie z gradem. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, w górach do 30 l/mkw. Słabo i przelotnie popadać może na Pomorzu Zachodnim.

Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podkarpaciu do 23 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr, nadciagający z kierunków zachodnich, powieje na ogół słabo i umiarkowanie. Na północnym wschodzie okresami okaże się silniejszy, a w czasie burz będzie porywisty.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek znajdzie się na poziomie 50-80 procent, przy czym najwyższa będzie w południowo-wschodniej części kraju. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w większości regionów okażą się neutralne, a na południowym wschodzie aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 999 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Okresami pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie zmienne z przewagą umiarkowanego. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr z kierunków północnych powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia we wtorek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie północny, na ogół słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pochmurno. Okresami będzie padać deszcz, możliwe są również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, podczas burz silny. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 984 hPa.

